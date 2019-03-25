Сценарій Ізраїлю не повториться? Росіян обламали з мрією про Крим

Рішення президента CША визнати Голанські висоти володінням Ізраїлю не змінить позиції Вашингтона щодо незаконної анексії Росією Криму.

Таку думку висловив експерт з питань США Сергій Буранок в інтерв'ю "Комсомольской правде". "Наївно стверджувати, ніби нинішній жест Білого дому створює прецедент для визнання ним російського статусу Криму", – запевнив історик.

За його словами, в історії США майже не було такого, щоб методи на одному політичному фронті аналогічним чином застосовувалися на іншому.

"Із початку Холодної війни і до цього дня, за дуже невеликими винятками, Вашингтон дотримувався доктрини" стримування Москви "і, звичайно, навряд чи піде на визнання статусу "російських Голан" – Тавриди", – резюмував Буранок.

Відзначимо, раніше в Україні було озвучено думку, що рішення Трампа щодо Ізраїля стане першим кроком до легалізації захоплення Криму.

Як повідомляв, раніше ряд держав засудили рішення США по Голанських висотах. Зокрема, з критикою виступили Росія, Сирія, Туреччина і Ліга арабських держав.

В ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

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