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Сценарій Ізраїлю не повториться? Росіян обламали з мрією про Крим

1.2тЧитати матеріал російською

Рішення президента CША визнати Голанські висоти володінням Ізраїлю не змінить позиції Вашингтона щодо незаконної анексії Росією Криму.

Таку думку висловив експерт з питань США Сергій Буранок в інтерв'ю "Комсомольской правде". "Наївно стверджувати, ніби нинішній жест Білого дому створює прецедент для визнання ним російського статусу Криму", – запевнив історик.

За його словами, в історії США майже не було такого, щоб методи на одному політичному фронті аналогічним чином застосовувалися на іншому.

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Сценарій Ізраїлю не повториться? Росіян обламали з мрією про Крим

"Із початку Холодної війни і до цього дня, за дуже невеликими винятками, Вашингтон дотримувався доктрини" стримування Москви "і, звичайно, навряд чи піде на визнання статусу "російських Голан" – Тавриди", – резюмував Буранок.

Відзначимо, раніше в Україні було озвучено думку, що рішення Трампа щодо Ізраїля стане першим кроком до легалізації захоплення Криму.

Як повідомляв, раніше ряд держав засудили рішення США по Голанських висотах. Зокрема, з критикою виступили Росія, Сирія, Туреччина і Ліга арабських держав.

В ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

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Тема
анексія Криму
Особа
Дональд Трамп
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїНовини Криму
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бля... а мы-то, наивные, думали, что уже завтра признают! Вот гадство....
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Д Алексей
Д Алексей
а аленина себе какие то радужные перспективы рисует ? смешные ватаны живущие в фантастических мультиках..
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