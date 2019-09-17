"Сценарій 1991 року": Казарін запідозрив Росію у страху розвалу

Жорстка боротьба Росії проти національної ідентичності у своїх союзних республіках, а також у країнах, які були членами СРСР, пов'язані з її острахом повторити його долю.

Саме для цього країна-агресор всіляко намагається придушити розвиток інших мов на своїй території, зазначив український журналіст Павло Казарін на своїй сторінці у Facebook.

Обговорюючи цю проблему, він згадав нещодавнє самоспалення Альберта Разіна. Чоловік був кандидатом філософських наук, доцентом, членом Спілки вчених Удмуртії. Таким відчайдушним способом він вирішив протестувати проти мовної політики Російської Федерації.

Адже влітку 2018 року Кремль скасував обов'язкове викладання національних мов у суб'єктах федерації. Через це школярі в Удмуртії, Татарстані, Башкортостані та інших вісімнадцяти національних республіках тепер вивчають рідну мову в тому ж обсязі, що й іноземну.

"Альберт Разін, який пожертвував собою заради своєї батьківщини, нагадав усім про те, чим Російська Федерація не є. Вона не є федерацією. Всі посилання на її федеративний устрій, всі розмови про 21 республіку в її складі – звичайна брехня. Тільки спадок, який дістався Росії від Радянського Союзу. Той самий, якого Кремль тепер намагається всіма силами позбутися. Можливо, не де-юре, але точно – де-факто", – пише Казарін.

Журналіст додав, що більшість російських обивателів дуже люблять розмірковувати про підступність більшовиків, які нібито "подарували" Україні та іншим національним республікам власну державність. Крім того, вони переконані, що дякувати за це треба Володимиру Леніну. Але насправді все навпаки.

Казарін нагадав, що розпад Російської імперії свого часу супроводжувався зростанням національної самосвідомості околиць, бо профільна політика імперії була дискримінаційною. Так, з 1889 року мусульманин, який отримав диплом юриста, міг вступити в колегію адвокатів тільки після отримання спеціального дозволу міністра юстиції. А у військових частинах частка шведів, німців, фінів, латишів, естонців і вірменів не мала перевищувати 20% від загальної кількості офіцерів. У ті самі роки були встановлені квоти для євреїв в університетах, русифікувалися католицькі храми Білорусі.

"Як наслідок, коли імперський кляп ослаб – почали лунати ті голоси, які Санкт-Петербург раніше намагався заглушити. Коли більшовики почали з фрагментів відновлювати імперію – ця нова реальність далася взнаки. Їм довелося воювати не тільки на класовому фронті – виявилося, що центральній владі протистоять ще й національні ідентичності. Ті, які сприйняли крах Російської імперії як можливість для створення національних держав", – пише Казарін.

Однак щоб не допустити цього, більшовики пішли на "компроміс" із національними республіками і погодилися з їхньою фактичною появою на карті. Втім, навіть це не врятувало нову імперію від розвалу.

Москва в руїнах "Главком"

"Більшовикам вдалося лише затримати історичну логіку, але не скасувати її. 1991-й знову запустив процеси, які у 20-ті роки поставили на паузу. Клей пересох – і країна почала розповзатися по швах. Формальні кордони стали фактичними. Приспані ідентичності почали прокидатися. І Москва отримала з цього урок", – наголосив журналіст.

За його словами, тепер Кремль послідовно вихолощує з федеративної ідеї будь-який сенс. І скасування обов'язкового вивчення рідної мови у школах національних республік виглядає як остаточне вирішення національного питання.

"Москва сприймає це як запобіжник на шляху до повторення сценарію 1991 року. Якщо немає національних ідентичностей, то не буде і запиту на самостійну державність. У своїй внутрішній політиці Кремль повторює все те, що намагається нав'язувати сусідам у зовнішній. Будь-які розмови про захист російськомовності – це тільки крок до поглинання", – зазначив Казарін.

Підсумовуючи, він висловив упевненість у тому, що єдине, що захищає Україну від долі Удмуртії, – це її суверенітет, кордони, армія і самосвідомість.

"Комусь може здатися, що битву за ідентичність уже виграно. Але це не заважає Москві мати іншу думку. Альберт Разін чітко розумів, що мова – це один із базових фундаментів ідентичності, втрата якого загрожує асиміляцією і розчиненням. 10 вересня він помер у лікарні від опіків", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що президент Росії Володимир Путін задумав занурити Україну в хаос заради возз'єднання СРСР. За його словами, Путін хоче, щоб кордон між Росією і Європою проходив по українсько-польському кордону, а не по українсько-російському, і щоб Україна продовжувала виконувати роль буфера.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!