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Стріляв без розбору: у США чиновник по-звірячому вбили 12 людей. Усі подробиці

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У США (штат Вірджинія) не менше 12 осіб загинули в результаті стрілянини в одному із муніципальних центрів міста Вірджинія-Біч. Сам нападник також мертвий.

Ще п'ять осіб отримали поранення і були госпіталізовані. Стан деяких – критичний, повідомляє CNN. Відзначається, що до розслідування справи підключилося ФБР.

Стрілянина сталася в будівлі, де знаходилося міське управління будівництва та департамент комунальних та громадських робіт.

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У США влаштували стрілянину

У США влаштували стрілянину

Twitter Sotiri Dimpinoudis

Як розповів начальника поліції Джеймс Червер, нападник стріляв "без розбору". Його мотиви невідомі.

Місце, де сталася стрілянина

Місце, де сталася стрілянина

"Нападник, який був працівником комунальних служб, також мертвий. У результаті перестрілки один поліцейський отримав поранення", – заявив він.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що стрілець виявився "незадоволеним" працівником. Підозрюваний був упізнаний як 40-річний ДеВейн Креддок, він працював сертифікованим професійним інженером у Департаменті комунальних послуг міста, його телефон вказаний як контактна особа для отримання інформації про місцеві дорожніх проектах.

Стріляв без розбору: у США чиновник по-звірячому вбили 12 людей

Twitter Sotiri Dimpinoudis

Стріляв без розбору: у США чиновник по-звірячому вбили 12 людей

Скріншот з відео

Стріляв без розбору: у США чиновник по-звірячому вбили 12 людей

Twitter Sotiri Dimpinoudis

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Японії (місто Кавасакі) вранці 28 травня невідомий чоловік з ножем напав на людей на зупинці автобуса приватної школи Caritas. Із 16 постраждалих 13 – дівчатка 6-7 років (учениці першого класу).

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Місце
США
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Юг Руси
Юг Руси
Это нормально, они были противники УкроИнны! И каструлеголовым нужно раздать по автомату .... Для "самообороны"
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Montana Tony
Montana Tony
Всего лишь 12. На окраине депутат в 2014 вообще небесную скотню уложил и ничего ему не предъявили
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как на Украине. Ни дня без стрельбы и взрывов...
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Пигин Макс, какие учителя,такие и ученики
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