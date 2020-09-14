Стрілянина, водомети та БТР: як минув "Марш героїв" у Білорусі. Фоторепортаж

У неділю, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі відбувся "Марш героїв" проти Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента країни 5 термінів поспіль.

За різними даними, тільки в столиці в мітингу взяло участь до 150 тисяч осіб. У білоруському МВС повідомили, що на протестах у Білорусі затримали 774 особи, з них понад 500 – у Мінську. До суду в ізоляторах тимчасового тримання на ніч залишилися 544 особи.

Затримання протестувальників у Мінську

Зазначимо, що силовики знову застосовували силу під час затримання людей. Наприклад, в Жодіні під час словесної перепалки містян із силовиками майор міліції вдарив жінку в обличчя з такою силою, що та впала. Народ кинувся на захист, через хвилину майора відвели в мікроавтобус.

Всього для придушення протесту в Мінську силовики стягнули автозаки, вантажівки для перевезення людей, машини з колючим дротом, а також БТРи. Проти мітингувальників застосовувалися водомети.

Людей затягували в автозаки

Учора колона протестувальників вирушила до селища Дрозди, де розташована резиденція Лукашенка. Щоб зупинити людей, силовики почали стріляти в повітря.

Крім того, в Мінську не працювали станції метро, і в столиці було відключено інтернет. Роботу транспорту і зв'язок відновили лише під вечір неділі.

Силовики масово затримували людей

Надвечір 13 вересня в центрі Мінська протестувальники стали зводити барикади на проїжджій частині. Мітингувальники почали зносити водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

До Мінська стягнули спецавто

ОМОН затримував людей на вулицях

Силовики проводили жорсткі затримання

ОМОН на вулицях Білорусі

Протестний мітинг у Білорусі

Тисячі людей вийшли на вулиці

"Марш героїв"

Силовики перекрили рух по дорогах

Люди на "Марші героїв"

Додамо, що в понеділок, 14 вересня, літак Олександра Лукашенка вилетів із Мінська в Сочі, де пройде зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Також сьогодні біля посольства Білорусі в Москві відбулася акція протесту. Люди вийшли з плакатом: "Саша, навіщо тобі Сочі. Лети відразу до Ростова".

Мітинг біля посольства Білорусі в Москві Телеґрам-канал / Баста

Мітингувальники виступили проти Лукашенка Телеґрам-канал / Баста

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією Bloomberg, Путін уважає, що опозиційним силам у Білорусі не вдасться змістити Лукашенка.