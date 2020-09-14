Стрілянина, водомети та БТР: як минув 'Марш героїв' у Білорусі. Фоторепортаж

У неділю, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі відбувся "Марш героїв" проти Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента країни 5 термінів поспіль.

За різними даними, тільки в столиці в мітингу взяло участь до 150 тисяч осіб. У білоруському МВС повідомили, що на протестах у Білорусі затримали 774 особи, з них понад 500 – у Мінську. До суду в ізоляторах тимчасового тримання на ніч залишилися 544 особи.

Зазначимо, що силовики знову застосовували силу під час затримання людей. Наприклад, в Жодіні під час словесної перепалки містян із силовиками майор міліції вдарив жінку в обличчя з такою силою, що та впала. Народ кинувся на захист, через хвилину майора відвели в мікроавтобус.

Всього для придушення протесту в Мінську силовики стягнули автозаки, вантажівки для перевезення людей, машини з колючим дротом, а також БТРи. Проти мітингувальників застосовувалися водомети.

Учора колона протестувальників вирушила до селища Дрозди, де розташована резиденція Лукашенка. Щоб зупинити людей, силовики почали стріляти в повітря.

Крім того, в Мінську не працювали станції метро, і в столиці було відключено інтернет. Роботу транспорту і зв'язок відновили лише під вечір неділі.

Надвечір 13 вересня в центрі Мінська протестувальники стали зводити барикади на проїжджій частині. Мітингувальники почали зносити водоналивні блоки та інші підручні матеріали.

Додамо, що в понеділок, 14 вересня, літак Олександра Лукашенка вилетів із Мінська в Сочі, де пройде зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Також сьогодні біля посольства Білорусі в Москві відбулася акція протесту. Люди вийшли з плакатом: "Саша, навіщо тобі Сочі. Лети відразу до Ростова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією Bloomberg, Путін уважає, що опозиційним силам у Білорусі не вдасться змістити Лукашенка.

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