Стріляли і затримували: в центрі Берселони силою розігнали "Майдан"

У центрі Барселони в неділю, 20 жовтня, сотні людей вийшли на чергову акцію протесту біля будівлі Національної поліції Каталонії.

Як і напередодні вночі, мітингувальники почали зводити на вулицях барикади з підручних засобів. Серед протестуючих знаходиться багато волонтерів медиків, а також людей в балаклавах, передає "РІА Новини".

Незабаром поліція почала "зачищати" вулицю Рамбла, яка знаходиться недалеко від її будинку. Після нападу на пожежних правоохоронці почали застосовувати спецзасоби, стріляючи також по демонстрантах гумовими кулями. Слідом за копами їдуть пожежні і гасять барикади. Деяких учасників протесту затримали.

Протистояння поліції і протестуючих тривають і в інших місцях Барселони.

Протести в Барселоні El Pais

Протести в Барселоні El Pais

Протести в Барселоні El Pais

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня Барселону охопили масові заворушення. Прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні мітинги, в ході яких відбулися сутички. Вони використовували "коктейлі Молотова", палили автомобілі та сміттєві баки. Сотні людей постраждали, багатьох з них затримали.

Протести в місті не закінчуються. Напередодні місцевий аеропорт також скасував 57 рейсів з тисячі запланованих.

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