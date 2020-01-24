Убив батьків і родичів: з'явилися страшні подробиці масового розстрілу в Німеччині

Жертви стрілянини в місті Рот-ам-Зе на південному заході Німеччини були в родинних стосунках.

Крім того, серед убитих – батьки підозрюваного стрілка, передає Die Welt.

Інцидент стався 24 січня близько 12:45 за місцевим часом на вулиці Банхофштрассе, де знаходиться ресторан Deutscher Kaiser. Вогонь відкрив 26-річний громадянин Німеччини, його затримали.

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину Die Welt

Жертвами виявилися шість осіб: троє чоловіків у віці 36, 59 і 69 років, троє жінок (36, 56 і 62 років). Двоє людей постраждали, за життя одного з них борються лікарі. Ще двоє підлітків у віці 12 і 14 років зазнали загрози з боку нападника.

Глава поліції міста Ален Райнер Мьолер уточнив, що знаряддя злочину – напівавтоматична вогнепальна зброя. В операції затримання злочинця брали участь близько 100 співробітників правоохоронних органів.

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину Die Welt

Представник поліції також розповів, що підозрюваний не дає показань і "чекає адвоката". Слідчі виходять із того, що підозрюваний у скоєнні злочину мав особисті рахунки з жертвами.

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину Die Welt

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину Die Welt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в кінці грудня минулого року під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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