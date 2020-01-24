Головна Новини
24 січня • оновлено в 20:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Убив батьків і родичів: з'явилися страшні подробиці масового розстрілу в Німеччині

1.8т
Читати матеріал російською

Жертви стрілянини в місті Рот-ам-Зе на південному заході Німеччини були в родинних стосунках.

Крім того, серед убитих – батьки підозрюваного стрілка, передає Die Welt.

Інцидент стався 24 січня близько 12:45 за місцевим часом на вулиці Банхофштрассе, де знаходиться ресторан Deutscher Kaiser. Вогонь відкрив 26-річний громадянин Німеччини, його затримали.

Новини
У центрі Сіетла невідомий влаштував криваву стрілянину: є жертва

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

Die Welt

Жертвами виявилися шість осіб: троє чоловіків у віці 36, 59 і 69 років, троє жінок (36, 56 і 62 років). Двоє людей постраждали, за життя одного з них борються лікарі. Ще двоє підлітків у віці 12 і 14 років зазнали загрози з боку нападника.

Глава поліції міста Ален Райнер Мьолер уточнив, що знаряддя злочину – напівавтоматична вогнепальна зброя. В операції затримання злочинця брали участь близько 100 співробітників правоохоронних органів.

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

Die Welt

Представник поліції також розповів, що підозрюваний не дає показань і "чекає адвоката". Слідчі виходять із того, що підозрюваний у скоєнні злочину мав особисті рахунки з жертвами.

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

Die Welt

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

У Рот-ам-Зе влаштували стрілянину

Die Welt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США в кінці грудня минулого року під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Німеччина
Теги
вбивство фотографии стрілянина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги