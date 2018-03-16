Стрибали, ламали ноги: з'явилися подробиці про "м'ясорубку" з лижниками в Грузії

Обидві громадянки України, які постраждали в результаті виходу з ладу канатної дороги на гірському грузинському курорті Гудаурі, знаходяться у важкому стані.

Однією з них виявилася харків'янка Інна, яка приїхала разом з туристичною групою. 16 березня був останній день відпочинку двох дівчат у Грузії. Про це розповів учасник тургрупи Денис Бойков, який спостерігав за НП, перебуваючи всього в декількох метрах від неї, передає "Інфорезіст".

"Цей підйомник часто закритий, так як ця гора є лавинонебезпечною. Сьогодні його відкрили. Його вранці тестували. Я з хлопцями піднявся, а ця дівчинка, яка зараз перебуває у важкому стані в реанімації, сілапереді мною, ми спустилися разом. Як кажуть самі співробітники, у них вимкнулося світло, і вони не могли нічого зробити, і всі ці крісла почали летіти зі скаженою швидкістю вниз, тому що там скажений нахил", - розповів очевидець.

За словами Бойко, вночі пройшов сніг, проте гору так і не почистили. Тому крісла підйомника чіплялися за нього.

"І коли два-три крісла пролетіли з дуже високою швидкістю, вони почали чіплятися за сніг. У підсумку один застряг. І через цього застряглого почалася реальна м'ясорубка. Люди летіли, їх просто викидали хвилею звідти. Хтось сам стрибав, а той, кому не пощастило, або хто не зрозумів, що відбувається, ті виявлялися під цими залізними завалами", - зазначив він.

Бойко додав, що постраждала дівчина Інна не встигла вистрибнути. Її евакуювали рятувальники, проте працювали вкрай непрофесійно.

"Ні вертольотів, ні нормального сервісу. Вони не знали, що їм робити. Вони прибули на місце через хвилин 10. А грузинські ЗМІ говорять, що почалася серйозна операція. Її звозили ні на вертольотах, а на ношах цих, по всіх купинах. Поспускали в Гудаурі, в поліклініку, там лікарі надали першу допомогу, а тільки потім транспортували в Тбілісі", - розповів він.

Крім того, багато хто не дочекалися порятунку і стрибали з підйомників, ламаючи при цьому ноги. Проте ті, хто піднявся раніше, не ризикували, тому що під ними були скелі, провалля і висота з десяток метрів.

Директор гірськолижних комплексів Іраклі Чіракадзе пообіцяв повністю компенсувати лікування постраждалих. Українці повернуться додому в ніч на 17 березня. Організатори туру залишаються в лікарні з Інною.

Як повідомляв "Обозреватель", аварія трапилася вдень, 16 березня. Серед постраждалих були українці. За словами очевидців, евакуацію не дозволяли проводити вертольотами. Крім того, постраждалих лижників спускали вниз на снігоходах.