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28 жовтня • оновлено в 18:23
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"Знайомі з Донбасу": Стрєлков розповів про сотні загиблих у Сирії найманців Росії

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Колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що в Сирії загинули сотні найманців Росії з ПВК імені Вагнера, які раніше воювали в рядах терористів на Донбасі.

Деталі він розкрив в ефірі передачі "Русский интерес", уривок з якої опублікував у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не знаю цифри, але мова йде про сотні. Під самим тільки Хішамом "забили" більше 300 осіб. 242 відразу, решту потім. 200 осіб із Росії, близько 100 з Донбасу", – сказав Стрєлков.

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Стрєлков розповів про загиблих в Сирії найманців РФ

Стрєлков розповів про загиблих в Сирії найманців РФ

Скріншот із відео

Стрєлкову сказали, що повинні бути списки імен загиблих. "Які ще списки? Їх ні у кого немає, може тільки у Пригожина. У мене там у цьому бою особисто брали участь знайомі", – відреагував він.

Стрєлков розповів про загиблих у Сирії найманців РФ

Стрєлков розповів про загиблих у Сирії найманців РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня в Сирії в районі населеного пункту Джурин (Ідліб) загинули троє офіцерів Збройних сил Росії. У Міноборони РФ все спростували.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Сирія
Теги
приватні військові компанії (ПВК) ПВК Вагнер
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ну, ежели САМ лузер Стрелков сказал, то таки да, нашли очередного иксперда ...
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Україні за кожного свого загиблого захисника серце болить, українці прощаються зі своїми Героями на колінах. Не розумію, чому матері російських солдат мовчать?
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3
1
a alexeyon
a alexeyon
Мир Миру, им платят за молчание..
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этот человек давно не у дел, только пыжится все, типа владеет эксклюзивной информацией.
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3
2 из 4 ответов | показать все
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кристина Стефанова, Кремлевские троли живут не только в Кремле...
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0
1
Коваленко Николай
Коваленко Николай
Кристина Стефанова, Когда он был у дел , вы дружно кричали ИХТАМНЕТ.
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