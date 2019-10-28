"Знайомі з Донбасу": Стрєлков розповів про сотні загиблих у Сирії найманців Росії

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що в Сирії загинули сотні найманців Росії з ПВК імені Вагнера, які раніше воювали в рядах терористів на Донбасі.

Деталі він розкрив в ефірі передачі "Русский интерес", уривок з якої опублікував у Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не знаю цифри, але мова йде про сотні. Під самим тільки Хішамом "забили" більше 300 осіб. 242 – відразу, решту – потім. 200 осіб із Росії, близько 100 з Донбасу", – сказав Стрєлков.

Стрєлков розповів про загиблих в Сирії найманців РФ Скріншот із відео

Стрєлкову сказали, що повинні бути списки імен загиблих. "Які ще списки? Їх ні у кого немає, може тільки у Пригожина. У мене там у цьому бою особисто брали участь знайомі", – відреагував він.

Стрєлков розповів про загиблих у Сирії найманців РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня в Сирії в районі населеного пункту Джурин (Ідліб) загинули троє офіцерів Збройних сил Росії. У Міноборони РФ все спростували.

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