"Страждав нетриманням": з'ясувалися невідомі факти про маніяка Чикатила

Через 24 роки справа жорстокого маніяка СРСР Андрія Чикатило обростає все новими і новими подробицями.

Журналісти дізналися невідомі факти з його біографії, пише "Рамблер".

Як з'ясувалося, Чикатило до 12 років страждав нетриманням сечі, а перший сексуальний досвід отримав в 15 років. Він жартома боровся з дівчинкою і випадково еякулював. Це стало причиною насмішок і знущань, і ймовірно, тому Чикатило став імпотентом.

Причому, його син Юрій також став вбивцею. Пізніше він виправдовував батька.

На його думку, він міг зробити один-два злочини, а інші на нього просто повісили співробітники міліції, заради нових зірочок і погонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у самого Андрія Чикатило з'явився серйозний конкурент. У Росії почався другий судовий процес над серійним вбивцею Михайлом Попковим. За останніми даними, він забрав 81 життя.