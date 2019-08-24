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Страждав 30 років: у чоловіка витягли величезного хробака з голови

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У китайській провінції Цзянси лікарі витягли з мозку 59-річного чоловіка десятисантиметрового хробака.

Як повідомляє AsiaOne, 30 років він страждав від сильних головних болів і безуспішно намагався знайти причину своїх проблем зі здоров'ям.

За його словами, в 1989 році він грав в карти, і раптово йому стало погано: у нього затрусилися кінцівки, а з рота пішла піна. Сім'я відвезла хворого до місцевих лікарів, які діагностували у нього епілепсію і призначили лікування.

Незважаючи на прийом медикаментів, чоловік як і раніше скаржився на періодичні напади і головний біль. У 2015 році село, в якому він жив, охопила пожежа. Намагаючись загасити вогонь, китаєць переніс черговий серйозний напад.

Страждав 30 років: у чоловіка витягли величезного хробака з голови
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Чоловік неодноразово звертався до лікарів, однак кожного разу йому ставили той же діагноз. Тільки в липні 2019 року доктора призначили пацієнту МРТ і аналіз крові і виявили в його мозку паразита. Хірурги благополучно прооперували хворого і витягли хробака.

Медики припустили, що паразит міг потрапити в організм пацієнта, коли той пив сиру воду з природного джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мешканки США з очей витягли 14 черв'яків-гельмінтів, існування яких в тілі людини раніше не зустрічалося.

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Місце
Китай
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