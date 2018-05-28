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ПолітикаЕкономіка

Страждати будуть росіяни: Путін придумав, як закрити дірку в бюджеті

3.3тЧитати новину російською

Глава РФ Володимир Путін має намір підняти податки в країні, щоб таким чином закрити "дірку" в бюджеті.

Як стверджують "Ведомости", посилаючись на трьох російських чиновників в уряді, влада вивчає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 18% до 20%.

Цей варіант називається основним серед можливих сценаріїв, за допомогою яких російський уряд має намір залатати дірку в бюджеті, яка з'явиться в результаті підвищення соціальних витрат, запланованих Путіним в "травневому указі".

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Путін має намір збільшити витрати на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру для росіян приблизно на 10 трлн рублів ($ 162 млрд) на період свого нового президентського терміну. З них 8 млрд планується покрити за рахунок підвищення податків. Підвищення ПДВ принесе бюджету 2 трлн рублів за шість років. Стільки ж планується отримати після підвищення пенсійного віку.

Решта 4 трлн рублів принесуть вже оголошені заходи: 3 трлн рублів для фінансування інфраструктури держава посяде, розмістивши ОФЗ і сформувавши тимчасовий фонд всередині бюджету. А 1 трлн рублів бюджет отримає від реформи оподаткування нафтової галузі - обнулення експортного мита і компенсуючого підвищення податку на видобуток корисних копалин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіну більше 10 років не вдається виконати одну обіцянку по економіці.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Соколов Олег
Соколов Олег
А Ещё в 2020 году +3 млрд $ от отмены транзита через Украину. Кстати,на Петербургском экономическом форуме было заключено договоров (с иностранными инвесторами) на 2 трлн 300 млрд рублей. Не слабо так. А кто же в вашу экономику столько вложиться? А самое главное, во что?
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