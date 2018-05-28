Страждати будуть росіяни: Путін придумав, як закрити дірку в бюджеті

Глава РФ Володимир Путін має намір підняти податки в країні, щоб таким чином закрити "дірку" в бюджеті.

Як стверджують "Ведомости", посилаючись на трьох російських чиновників в уряді, влада вивчає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 18% до 20%.

Цей варіант називається основним серед можливих сценаріїв, за допомогою яких російський уряд має намір залатати дірку в бюджеті, яка з'явиться в результаті підвищення соціальних витрат, запланованих Путіним в "травневому указі".

Путін має намір збільшити витрати на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру для росіян приблизно на 10 трлн рублів ($ 162 млрд) на період свого нового президентського терміну. З них 8 млрд планується покрити за рахунок підвищення податків. Підвищення ПДВ принесе бюджету 2 трлн рублів за шість років. Стільки ж планується отримати після підвищення пенсійного віку.

Решта 4 трлн рублів принесуть вже оголошені заходи: 3 трлн рублів для фінансування інфраструктури держава посяде, розмістивши ОФЗ і сформувавши тимчасовий фонд всередині бюджету. А 1 трлн рублів бюджет отримає від реформи оподаткування нафтової галузі - обнулення експортного мита і компенсуючого підвищення податку на видобуток корисних копалин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіну більше 10 років не вдається виконати одну обіцянку по економіці.