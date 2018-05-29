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"Страта єгипетська": Пітер в павутині перетворився в "фільм жахів". Фото і Відеофакт

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Жителі Санкт-Петербурга скаржаться на величезну кількість гусениць в парках і дворах міста і викладають знімки в соціальні мережі.

За словами городян, місто буквально загрузло в павутині. Комахи з'їдають листя, після чого повзуть в квартири, повідомляє "Рідус".

www.ridus.ru

За словами вчених, це гусениці черемхової молі, яка мешкає на будь-яких деревах. Зараз у неї період розмноження і чим спекотніше на вулиці, тим активніше паразити розмножуються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Лондоні і на південному сході Великобританії розвелася величезна кількість отруйних гусениць.

Місце
РосіяСанкт-Петербург
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