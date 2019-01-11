МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Страшно і дивно!'' Привид в музеї налякав своєю появою. Відео

739Читати матеріал російською

В Англії власник музею посилив охорону після появи чуток про привидів у будівлі.

Дослідник паранормальних явищ Стів Вессон на камеру зняв незвичайне явище, яке відбувалося вночі в музеї, повідомляє Nottingham Post (щоб побачити відео, доскрольте до кінця новини).

На ранок після зйомки, експерт із полтергейста на відео помітив дивні речі. Один з експонатів у Музеї привидів в Ноттінгемі, Англія, рухався сам по собі. На кадрах видно, як ручка старовинного катафалка піднімається й опускається, але при цьому поруч нікого немає.

Новини
Зачепив дверний дзвінок: страшний привид потрапив на камери

"Я переглянув кадри з камери і не очікував цього побачити. Ручка піднімається в повітря з величезною силою і падає назад. Це було дуже страшно і водночас дивно!" – розповів Вессон.

Дослідник розповів, що настройки камери на ранок опинилися змінені і ролик вийшов у гіршій якості. Вессон також зазначив, що в музеї зберігається безліч предметів, пов'язаних із паранормальними явищами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося моторошне відео з пустого офісу.

Місце
Англія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги