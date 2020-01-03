Страшніший за бен Ладена: "Хезболла" пригрозила Трампу помстою за Сулеймані

Лідер шиїтського руху "Хезболлах" Хасан Насралла пригрозив помститися США за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.
Лідер ліванського руху пообіцяв "підняти прапор" Сулеймані "на всіх площах і полях битв", передає РИА Новости.
"Ми ті, хто залишився після нього. Тому ми продовжимо його шлях і будемо працювати вдень і вночі для досягнення його мети", – зазначив він.
Насралла додав, що Штатам не вдасться досягти своїх цілей у регіоні.
"Вчинивши цей злочин, США не зможуть досягти жодної зі своїх цілей на Близькому Сході", – наголосив він.
Колишній посол Великобританії у Лівані Том Флетчер у The Guardian заявив, що вбитий Сулеймані був впливовішим за засновника терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена і лідера ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.
"Вони на момент смерті розгубили свою владу. Його ж (Сулеймані. – Ред.) вплив зростав із часу вторгнення США в Ірак", – акцентував дипломат.
Касем Сулеймані
Також Флетчер додав, що Іран "підбурював Вашингтон, підбурював Трампа". Він порівняв президентів США та Ірану, наголосивши, що "в Тегерані наразі непередбачуваний лідер, але і у Вашингтоні такий самий".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 3 січня, США завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. В результаті загинув генерал Касем Сулеймані.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що ліквідація генерала Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації у багдадському аеропорту Касема Сулеймані.
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства США Касема Сулеймані.
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