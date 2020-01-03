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3 січня • оновлено в 13:47
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Страшніший за бен Ладена: "Хезболла" пригрозила Трампу помстою за Сулеймані

1.3т
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Лідер шиїтського руху "Хезболлах" Хасан Насралла пригрозив помститися США за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.

Лідер ліванського руху пообіцяв "підняти прапор" Сулеймані "на всіх площах і полях битв", передає РИА Новости.

"Ми ті, хто залишився після нього. Тому ми продовжимо його шлях і будемо працювати вдень і вночі для досягнення його мети", – зазначив він.

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Насралла додав, що Штатам не вдасться досягти своїх цілей у регіоні.

"Вчинивши цей злочин, США не зможуть досягти жодної зі своїх цілей на Близькому Сході", – наголосив він.

Колишній посол Великобританії у Лівані Том Флетчер у The Guardian заявив, що вбитий Сулеймані був впливовішим за засновника терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена і лідера ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді.

"Вони на момент смерті розгубили свою владу. Його ж (Сулеймані. – Ред.) вплив зростав із часу вторгнення США в Ірак", – акцентував дипломат.

Касем Сулеймані

Касем Сулеймані

Також Флетчер додав, що Іран "підбурював Вашингтон, підбурював Трампа". Він порівняв президентів США та Ірану, наголосивши, що "в Тегерані наразі непередбачуваний лідер, але і у Вашингтоні такий самий".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Лівія
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
насрала похоже уже везде,если они даже американцев достали..
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