''Страшний антисемітизм'': Трамп і Нетаньяху зробили заяви про трагедію в Піттсбурзі

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловили співчуття сім'ям жертв нападу на синагогу в Піттсбурзі (штат Пенсільванія).

Як передає Stmegi з посиланням на американські ЗМІ, 46-річний стрілець Роберт Боуерс, ймовірно, був шанувальником нацистів і Адольфа Гітлера. У суботу, 27 жовтня, в синагозі Tree of Life ("Древо життя") він убив 11 людей і 6 поранив. Серед жертв опинилися і поліцейські.

"Розстріл в Піттсбурзі - жахливий злочин на ґрунті антисемітизму", - відреагував Трамп, доручивши в зв'язку з трагедією до заходу 31 жовтня приспустити прапори над Білим домом, американськими урядовими будівлями в країні і за кордоном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав актом антисемітизму напад на синагогу в американському місті Піттсбург. Політик висловив співчуття сім'ям загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

У свою чергу глава "Антидифамаційної ліги" Джонатан Грінблатт назвав напад на синагогу в Піттсбурзі "найбільш смертоносною атакою проти єврейської спільноти в США".

Відзначається, що Боуерс був поранений в перестрілці і зараз знаходиться в лікарні. Генпрокурор США Джефф Сешнс повідомив, що йому пред'явили звинувачення по 29 пунктах і може загрожувати страта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Філадельфії поблизу ТЦ відкрили безладну стрілянину.