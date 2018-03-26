Страшна трагедія в російському ТРЦ: загинули пожежні

При гасінні масштабної пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово загинули пожежні.

Рятувальники продовжують прочісувати третій і четвертий поверхи торгового центру, незважаючи на те, що двоє з них загинули. Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь".

За останніми даними Слідчого комітету, загинули 40 осіб, серед яких є 7 дітей. Постраждали 48 осіб. Серед них - дуже багато дітей. Наймолодшому - 3 роки.

Пожежа в Кемерово А42.ru

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, число загиблих може наблизитися до 70.

Пожежа в Кемерово vse42.ru

69 осіб не можуть знайти після пожежі, 40 з них - діти.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше була названа ймовірна причина пожежі в "Зимовій вишні".