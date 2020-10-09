Медикиня з Італії розповіла про боротьбу з коронавірусом: лікарям дають страховки та найкращі умови роботи

Ірина Устіянич, яка працює медсестрою в Італії, розповіла, як у цій країні борються з поширенням коронавірусної хвороби: за її словами, для медпрацівників тут передбачені страховка, найкращі умови роботи та повне медзабезпечення.

Медичний персонал має великі права та соціальний захист, сказала вона в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" (щоб побачити відео, доскрольте новину до кінця).

"Проблем із киснем немає. Була проблема на початку березня до середини березня... У нас є все. Виділено кошти, щоб наймати нових працівників, медсестер. У державних лікарнях є страховка лікарів на рівні лікарні. Коли ти йдеш на роботу, лікарня тобі автоматично дає медичне страхування. У кожного може бути приватне страхування. Також забезпечують страхуванням профспілки", – уточнила Устіянич.

Вона також розповіла, що італійським школярам видають маски: старшокласникам щодня, учням молодших класів – набори на 10 днів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що 7 жовтня в Італії вперше за пів року зафіксували понад 3 тис. випадків COVID-19 за добу.