"Стояти на смерть!" Білорусь охопили масштабні протести проти Путіна. Фото і відео

Громадяни Білорусі вийшли на акцію протесту проти інтеграції з Росією.

У суботу, 7 грудня, понад тисячу людей зібралися в центрі Мінська, щоб захистити незалежність держави, передає "Радіо Свобода".

Протестуючі зранку вишикувалися на площі в живий ланцюг, а пізніше зібралися біля будинку профспілок, де виступили лідери мітингу, в тому числі блогери і поети. Вони нагадали, як Білорусь боролася за незалежність, заявивши, що це найбільша цінність і вони будуть за неї боротися і "стояти на смерть".

Протести в Мінську соцмережі

Протести в Мінську соцмережі

Протести в Мінську соцмережі

"Живе Білорусь!" "Ми за незалежність!" "Ні інтеграції! Слава нації!" – скандували люди. Виступаючі розкритикували дії влади, натякаючи на президента Олександра Лукашенка.

Примітно, що в ході акції спілкування відбувалося виключно білоруською мовою. Також активісти подякували українцям, які підтримують незалежність Білорусі від РФ. Вони нагадали про агресію Путіна, закликавши робити все, щоб "не прокинутися завтра в складі іншої держави".

Очікується, що протест триватиме до вечора. У неділю, 8 грудня, громадян також закликали вийти на мітинг. При цьому правоохоронці пригрозили, що дозволу на акцію у організаторів немає, тому у її учасників "можуть бути проблеми". Однак сутичок не було, протести йшли мирно.

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Після 12:00 почалася хода по Мінську. Люди вишикувалися в колону, розгорнули прапори. У хід також пішли димові шашки.

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Протести в Мінську скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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