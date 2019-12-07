"Стояти на смерть!" Білорусь охопили масштабні протести проти Путіна. Фото і відео

Громадяни Білорусі вийшли на акцію протесту проти інтеграції з Росією.
У суботу, 7 грудня, понад тисячу людей зібралися в центрі Мінська, щоб захистити незалежність держави, передає "Радіо Свобода".
Протестуючі зранку вишикувалися на площі в живий ланцюг, а пізніше зібралися біля будинку профспілок, де виступили лідери мітингу, в тому числі блогери і поети. Вони нагадали, як Білорусь боролася за незалежність, заявивши, що це найбільша цінність і вони будуть за неї боротися і "стояти на смерть".
Протести в Мінську
соцмережі
Протести в Мінську
соцмережі
Протести в Мінську
соцмережі
"Живе Білорусь!" "Ми за незалежність!" "Ні інтеграції! Слава нації!" – скандували люди. Виступаючі розкритикували дії влади, натякаючи на президента Олександра Лукашенка.
Примітно, що в ході акції спілкування відбувалося виключно білоруською мовою. Також активісти подякували українцям, які підтримують незалежність Білорусі від РФ. Вони нагадали про агресію Путіна, закликавши робити все, щоб "не прокинутися завтра в складі іншої держави".
Очікується, що протест триватиме до вечора. У неділю, 8 грудня, громадян також закликали вийти на мітинг. При цьому правоохоронці пригрозили, що дозволу на акцію у організаторів немає, тому у її учасників "можуть бути проблеми". Однак сутичок не було, протести йшли мирно.
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Після 12:00 почалася хода по Мінську. Люди вишикувалися в колону, розгорнули прапори. У хід також пішли димові шашки.
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Протести в Мінську
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Очікується, що вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Путін також дав доручення федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.
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