Стовпи чорного диму: в Москві загорівся завод ЗіЛ. Фото і відео з місця НП

У Москві сталася пожежа на території колишнього заводу ЗіЛ. Також вогнем охопило новобудову, розташовану поряд.

"Пожежа відбувається неподалік від станції метро "Автозаводська". Зараз на місце прибули пожежні підрозділи, вони з'ясовують що саме сталося і де саме відбувається пожежа", — повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.

Також з'явилася інформація про те, що на Автозаводській вулиці загорілася побутова техніка у будинку на рівні восьмого поверху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії сталася масштабна аварія. Люди згоріли заживо.