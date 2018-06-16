Стовп попелу у 5 км: у Японії "вибухнув" вулкан. Апокаліптичні фото і відео

На японському острові Кюсю розбушувався вулкан Сакурадзіма.
Стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра, повідомляють місцеві ЗМІ і очевидці в соцмережах.
Величезні валуни з жерла вулкана розлітаються на відстань більше одного кілометра.
Введено третій рівень небезпеки. Відомостей про постраждалих на даний момент немає.
Сакурадзіма є діючим вулканом. Виверження там відбуваються регулярно.
鹿児島市内の様子桜島噴火pic.twitter.com/R5KDMpDIXY- 🇧🇪えでぃめる🇺🇸RT走2786/22500 (@LossCutsBro) 16 червня 2018 р
500RT: 【今年129回目】桜島が爆発的噴火,火口4700mまで多量の噴煙上がるhttps://t.co/Sm1vvyAZu5-ライブドアニュース(@livedoornews) 16 червня 2018 р
鹿児島市ではやや多量の降灰が予想される.枕崎市,指宿市,垂水市,日置市,南さつま市,南九州市でも降灰があると... pic.twitter.com/1IcE5h00BV
鹿児島の桜島世界の終わり感ハンパないんどけどw pic.twitter.com/fOGSeH7Lpf-もこ🌏 (@ mokomoko_0403) 15 червня 2018 р
インスタでも本垢でもFacebookでも上げましたが,聞いてください.桜島が噴火しました.灰が舞い出したとたん竿が感電して火花が散って怖くなって帰りました. Pic.twitter.com / Po1bEaXdPJ- Haru Shinohara (@harurkhk) 15 червня 2018 р
灰 が す ご い ...-まめ(^ q ^) (@bocmlf) 15 червня 2018 р
久 し ぶ り に 一寸 先 が 見 え な い く ら い 灰 が す ご く て 運 転 す る の 怖 か っ た ...
桜島超元気じゃん🌋 pic.twitter.com/MBXoiGJrCW
# 桜 島 # 火山 # 灰 # 鹿 児 島 # フ ェ リ ー-美四季(@yoshiki_the) 15 червня 2018 р
(- _ -;)暗くなってきた... pic.twitter.com/IlEPZZw71v
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, в результаті якого загинули десятки людей, сотні отримали поранення.