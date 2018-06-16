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Стовп попелу у 5 км: у Японії "вибухнув" вулкан. Апокаліптичні фото і відео

9.4тЧитати новину російською

На японському острові Кюсю розбушувався вулкан Сакурадзіма.

Стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра, повідомляють місцеві ЗМІ і очевидці в соцмережах.

Величезні валуни з жерла вулкана розлітаються на відстань більше одного кілометра.

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Введено третій рівень небезпеки. Відомостей про постраждалих на даний момент немає.

Сакурадзіма є діючим вулканом. Виверження там відбуваються регулярно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, в результаті якого загинули десятки людей, сотні отримали поранення.

Місце
Японія
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