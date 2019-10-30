"Stop Putin!" Лаврову в Норвегії влаштували "кривавий" прийом. Фото

Українці в Осло (Норвегія) мітингували проти візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до країни для участі у ювілеї з нагоди звільнення області Фіннмарк в 1944 році.

Про це повідомила активістка Ніна Хаген у Facebook. Акція називалась "Ні окупантам на нашому ювілеї Перемоги!" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Мітинг пройшов під будинком посольства РФ. Люди тримали плакати з надписами "Путін, зупини війну", "Путін, забери свої криваві руки від України!", "Stop Putin!", а також прапори України та Норвегії.

В Осло влаштували мітинг на підтримку України

"Ми прагли показати протидію запрошенню міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до участі у 75-й річниці визволення Фіннмарка у 1944 році. Росія атакувала Україну у 2014 році. Режим Путіна несе відповідальність за 13 тисяч загиблих під час війни та вторгнення на сході України. Сергій Лавров причетний до цих злочинів. Таким чином, присутність Лаврова - політичне зловживання", - написала Хаген.

На сторінці-анонсі акції у Facebook організатори зазначили, что Росія відповідальна за воєнну агресію Грузії та Україні, чеченські війни, підтримку режиму Асада в Сирії, збиття рейсу МН17 Малазійських авіаліній тощо, про присутність у російських тюрмах офіційно 300 політв’язнів.

Зазначається, що Лавров як міністр закордонних справ Росії з 2004 року "був глибоко втягнутий у всі ці злочини та напади на мир, безпеку та свободу людей".

Портал Стожари повідомляє, що організатором акції виступив Норвезький демократичний рух.

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

В Осло прошел митинг Facebook\ Nina Hagen

Как писал OBOZREVATEL, у зв'язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ у Золотому на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

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