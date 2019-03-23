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Столицю Казахстану офіційно перейменували

2.9тЧитати матеріал російською

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани у місто Нур-Султан.

Про це повідомила його прес-служба. "Перейменувати місто Астану - столицю Республіки Казахстан в місто Нур-Султан – столицю Республіки Казахстан", – йдеться в тексті документа.

Відзначається, що справжній указ набирає чинності з дня його першого офіційного опублікування.

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Столицю Казахстану офіційно перейменували

Liter.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
КазахстанАстана
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Ідіоти
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
у Єфремова був такий собі роман "Час Бика" Так там перейменовували цілу планету за бажанням чергового всепланетного диктатора. тож дивно, що Казахстан ще не назвали якимось назарстаном
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CARGO 100
CARGO 100
Назар бай-бай ...
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