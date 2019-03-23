Столицю Казахстану офіційно перейменували

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани у місто Нур-Султан.

Про це повідомила його прес-служба. "Перейменувати місто Астану - столицю Республіки Казахстан в місто Нур-Султан – столицю Республіки Казахстан", – йдеться в тексті документа.

Відзначається, що справжній указ набирає чинності з дня його першого офіційного опублікування.

Liter.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що законами він наділений статусом Першого Президента – Єлбаси, Лідера Нації.

Касим-Жомарт Токаєв 20 березня склав присягу народу Казахстану і вступив на посаду президента республіки. В цей же час Токаєв запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану на Нурсултан.

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