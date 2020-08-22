Стокгольм відмовився від "економічного самогубства" на тлі пандемії, – британський історик

Швеція відмовилася від жорсткого карантину у зв'язку з пандемією COVID-19 і не впала в "коронавірусну кому", відмовившись від закриття шкіл, зупинки промисловості та навіть від обов'язкового маскового режиму.

Про це в матеріалі для Daily Mail заявив британський історик і письменник Домінік Сендбрук. Він вважає, що шведський уряд просто вирішив не панікувати, а вчені розробили "спокійний" план протидії вірусу.

Сендбрук розповів, що під час візиту до Швеції його здивувала відсутність паніки.

"Я прогулявся по магазинах. Був чудовий ранок, парки і кафе були повні сімей, що насолоджуються сонцем. Можливо, в магазинах було трохи тихіше, ніж рік тому, але вони були досить наповнені людьми. У ресторанах готувався обід, настрій був розслабленим і щасливим. І ніхто – так, ніхто – не був у масці", – розповів історик.

Письменник зізнався, що, прилетівши в Стокгольм, столицю Швеції, "відчув приступ занепокоєння" через відсутність карантину.

Він нагадав, що економіка Британії скоротилася на 20% за перші три місяці карантину, що набагато гірше, ніж в інших промислово розвинених країнах, таких як США та Німеччина.

При цьому більшість експертів вважає, що "найгірше ще попереду". Банк Англії прогнозує, що до кінця року безробіття досягне показника в 2,5 мільйона осіб. "І навіть це може бути занадто оптимістичним", – написав Сендбрук.

За його словами, деякі регіони Британії "залишаються в лещатах майже термінального паралічу". "Центри міст порожні, електрички пустують... Незліченні магазини, паби, ресторани та кафе не спромоглися відкритися знову – і, можливо, ніколи цього не зроблять", – зазначив він.

Водночас лідери Швеції "тримали магазини й офіси відкритими всюди, наполягали на тому, щоб діти ходили в школу, і досі не закликають своїх громадян носити маски".

Автор стратегії країни щодо боротьби з пандемією, державний епідеміолог Андерс Тегнелл неодноразово піддавався критиці і "став однією з найбільш неоднозначних постатей в Європі".

Як пише Сендбрук, від початку Тегнелл стверджував, що примусова ізоляція – марна трата часу, закривати школи було "безглуздо", а закривати кордони – "смішно". За великим рахунком, маски були марною тратою часу.

"Люди повинні бути розумними, мити руки, уникати громадського транспорту і триматися на безпечній відстані, але це було все", – здивувався Сендбрук.

Коли інтерв'юери запитали, чому Швеція не наслідувала приклад Німеччини, Франції і Великобританії в плані карантину, Тегнелл дав чітку відповідь. За його словами, інші країни "запанікували". Але паніка – це не по-шведськи.

"Результати не були ідеальними. Як і британці, шведи не змогли захистити свої будинки престарілих. До того часу, як я приземлився в Стокгольмі, їх рівень смертності становив майже 57 на 100 000 осіб, що набагато гірше, ніж у сусідніх північних країнах", – зазначив Сендбрук.

Однак, рівень смертності в Швеції досі нижчий, ніж у Бельгії (87 на 100 000 осіб), Іспанії (62), Великобританії (62) та Італії (58). Всі ці країни в якийсь момент вводили жорсткі обмеження.

"Ми часто запитували шведів, що вони думають про все це. І відповіді завжди були однаковими. Так, їм було шкода, що вірус потрапив у їхні будинки престарілих. Але всі без винятку шведи були раді уникнути ізоляції", – розповів історик.

Він підкреслив, що Великобританія більш густонаселена: майже 70 мільйонів осіб проти 10 мільйонів у Швеції. Через це, вважає письменник, часткова ізоляція все ж була необхідна в Сполученому Королівстві.

"У всіх інших пунктах, однак, я думаю, що порівняння показує нас у майже бентежному світлі", – зізнався Сендбрук.

Як зазначив він, за перші три місяці пандемії економіка Швеції скоротилася приблизно на 9% – менше половини спаду в економіці Британії.

"Навіть коли міжнародна критика цієї тактики наростала, Тегнелл залишався спокійним. Знову та знову він повторював, що немає сенсу панікувати, немає сенсу робити приємні для натовпу жести й немає сенсу здійснювати економічне самогубство", – підсумував британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 серпня в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 – виявлено за минулу добу.

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