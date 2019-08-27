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Стів Джобс живий? Мережу підірвало загадкове фото: що відбувається

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Користувачів Reddit схвилювала фотографія, яка йде врозріз з офіційною версією про смерть Стіва Джобса.

Як пише MediaLeaks, 24 серпня в мережі з'явилося фото, що викликало бурхливе обговорення на Reddit: побачивши його, багато хто подумав, що смерть Стіва Джобса, який помер від раку в 2011 році, була насправді грандіозною містифікацією. Людину, дуже схожу на засновника Apple, зняли в одному з вуличних кафе Каїра.

Незважаючи на те, що невідомий одягнений не в звичні для Джобса джинси і водолазку, а в традиційне арабське вбрання, схожості з засновником Apple йому додають окуляри.

Гучне фото

Гучне фото

Користувачі Reddit також звернули увагу на те, що на чоловікові немає взуття, і згадали, що Джобс був великим любителем ходити босоніж і нерідко з'являвся в такому вигляді на нарадах і в магазинах.

А інші відзначили, що батько Джобса був уродженцем Сирії і з його зовнішністю загубитися серед жителів арабської країни не склало б труднощів.

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Через неймовірну схожість незнайомця з засновником Apple з'явилися різноманітні версії: від двійника або брата-близнюка до того, що Джобс насправді живий.

Реальний Стів Джобс

Реальний Стів Джобс

У пошуках доказів, які могли б переконати оптимістів, скептики звернули увагу на годинник на лівій руці чоловіка.

Але у відповідь їм пишуть, що Джобс не носить свій же продукт, тому що боїться, що його буде легко відстежити.

Чутки про те, що Джобс насправді живий, виникають не вперше. П'ять років тому на Reddit з'явилося фото з двійником Джобса в інвалідному кріслі, правда, зроблено воно було не в Єгипті, а в Ріо-де-Жанейро.

Стів Джобс живий? Мережу підірвало загадкове фото: що відбувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальне потепління веде до танення сибірської вічної мерзлоти, що призводить до виділення великої кількості вуглекислого газу.

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