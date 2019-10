Стерло з лиця землі: з'явилися моторошні кадри наслідків тайфуну "Хагібіс" в Японії

У результаті смертоносного тайфуну "Хагібіс" в Японії загинули 40 осіб, а один із районів країни буквально пішов під воду.

Відповідні відео наслідків стихійного лиха поширили в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Kyodo, ще 17 осіб вважаються зниклими безвісти. 189 жителів були травмовані.

Крім того, зруйновано інфраструктуру багатьох міст. Без електрики залишилося більше 50 тисяч осіб. Ще 30 тисяч втратили свої домівки. Їх направили в евакуаційні центри.

У зв'язку з катастрофічною ситуацією прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпорядився створити групи життєзабезпечення, які допомогли б відновити водопостачання і подачу енергії.

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding. #Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL