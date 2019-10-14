Стерло з лиця землі: з'явилися моторошні кадри наслідків тайфуну "Хагібіс" в Японії

У результаті смертоносного тайфуну "Хагібіс" в Японії загинули 40 осіб, а один із районів країни буквально пішов під воду.

Відповідні відео наслідків стихійного лиха поширили в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як уточнює Kyodo, ще 17 осіб вважаються зниклими безвісти. 189 жителів були травмовані.

Тайфун "Хагібіс" в Японії: з'явилися моторошні кадри стихії Скріншот з відео

Крім того, зруйновано інфраструктуру багатьох міст. Без електрики залишилося більше 50 тисяч осіб. Ще 30 тисяч втратили свої домівки. Їх направили в евакуаційні центри.

У зв'язку з катастрофічною ситуацією прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпорядився створити групи життєзабезпечення, які допомогли б відновити водопостачання і подачу енергії.

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding. #Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL - NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Через тайфун у Японії оголосили про евакуацію восьми тисяч жителів в Сідзуоці, Токіо, Гуммі і Вакаямі. Понад 770 тисяч осіб у префектурі Тіба залишилися без світла.

У мережі запустили хештег "молюся за Японію" (#PrayForJapan) через наближення до берегів країни руйнівного тайфуну "Хагібіс".

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