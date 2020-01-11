"Статус Донбасу – до Конституції!" Путін і Меркель розповіли, про що домовилися щодо України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що закріплення Україною закону про особливий статус Донбасу – "гарний крок у правильному напрямку".

Про це він сказав після переговорів із федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 11 січня. Пресконференція політиків за підсумками зустрічі транслювалася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами Путіна, вони з Меркель "детально обговорили" врегулювання конфлікту в Україні, який глава РФ назвав внутрішнім.

Пресконференція Меркель і Путіна Скрін відео

Закон про особливий статус, на думку Путіна, "повинен стати безстроковим". "Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угодах", – сказав він.

"За обопільною думкою, мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України", – заявив Путін.

Меркель на пресконференції Скрін відео

Меркель же додала, що на зустрічі з президентом Росії вони говорили і про "нормандський формат". За її словами, в Парижі всі проблеми вирішити не змогли, але в результаті провели обмін полоненими і домовилися про режим припинення вогню. Ці кроки Меркель назвала правильними.

На наступному саміті вона сподівається на прогрес щодо мінських домовленостей. "У нас є тверді наміри", – сказала канцлерка Німеччини.

Путін зі свого боку сказав: "Важливо, що конкретні завдання, поставлені під час наших недавніх зустрічей у "нормандському форматі", втілились у життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін уже багато разів зустрічався з Меркель і говорив по телефону.

Так, у своїй бесіді 11 листопада минулого року вони торкнулися теми війни на Донбасі.

В іншій телефонній розмові, уже в грудні, Путін і Меркель "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л/ДНР".

Також раніше канцлерка Німеччини заявляла, що до реалізації Мінських угод країни Європейського Союзу не можуть повноцінно співпрацювати з РФ.

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