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Стать последним "жандармом Европы" Путину не дадут

Євген Платон
Євген Платон
Світ
7,2 т.
Стать последним 'жандармом Европы' Путину не дадут

Время "Я" Счастлив тот, кто ничего не видя, Живет как крот. И жрет, и жрет, и жрет.

Путин хотел сделать Сирию с миллионами беженцев в ЕС из Украины. Не получилось. Беларусь — вторая попытка.

Китай как стабилизирующий фактор против планов экспансии РФ и в Казахстане, и в Беларуси.

И в Казахстане, и в Беларуси у КНР существенные инвестиции.

Китай вряд-ли будет вводить "зеленых человечков", но обуздать аппетиты Кремля вполне может.

ЕС, в свою очередь, намерен отключить РФ от SWIFT за "гибридное вмешательство" в выборы в Беларуси.

Знаете, чем на самом деле грозит отключение России, по примеру Ирана, от системы международных банковских платежей SWIFT и почему в Москве по этому поводу действительно очкуют?

Не потому, что ляжет российская банковская система, — им на это наплевать (телетайпами будут платежи по России проводить и/или на волах развозить авизо, включая фальшивые, как в совсем недавнем прошлом), а потому, что именно через SWIFT они добираются до своих офшорных и всяких номерных счетов за рубежом.

Тут удар был бы прямо в сердце авуаров братвы, которая, таким образом, теряет доступ к накопленному неимоверно честным трудом баблу.

"Вот такая загогулина, понимаешь..."

Угроза применения санкций какое-то время действует даже лучше, чем сами санкции. Спешим медленно.

США тоже предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.

Заместитель Госсекретаря США Стивен Биган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что в этом случае: "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Вряд ли Путину будет позволено стать последним "жандармом Европы".

В Беларуси наступит Венесуэла, читай - двоевластие с правительством в изгнании, или все-же Сирия?

Наблюдаем.

Жыве Беларусь!

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Джерело:Блог Евгения Платона
Російська воєнна загрозаБлог про події в світіВолодимир Путін
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