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13 вересня • оновлено в 06:25
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Стартував гучний судовий процес над другом Путіна: що відомо

2.4т Читати матеріал російською

У Вірменії стартував безпрецедентний на пострадянському просторі судовий процес. На лаві підсудних – другий президент країни Роберт Кочарян, який не раз говорив про особисту дружбу з Володимиром Путіним.

Як пише Telegram-канал "Баграмян 26", мова йде про справу щодо подій 1 березня 2008 року, коли в результаті зіткнення опозиції і силовиків загинуло 10 осіб.

Крім Кочаряна, перед судом постали також екс-міністр оборони Вірменії Сейран Оганян (у 2008 р. начальник Генштабу ВС Вірменії), екс-генсек ОДКБ Юрій Хачатуров (тоді заступник міністра оборони, начальника Єреванського гарнізону) і екс-віце-прем'єр Армен Геворкян ( тоді – глава апарату президента Вірменії).

Роберт Кочарян і Володимир Путін

Роберт Кочарян і Володимир Путін

Прес-служба Кремля

Їм пред'явлені звинувачення у поваленні конституційного ладу в Вірменії. Кочарян також звинувачується в отриманні хабара в особливо великих розмірах.

Уже відомо, що судовий процес триватиме щонайменше два роки, оскільки в рамках справи свідчення повинні дати більше 1000 свідків.

Як відомо, Кочарян не раз говорив, що у нього з Путіним досить теплі стосунки.

"Десь на другому році я відчув якусь хімію між нами", – зізнавався він.

Роберт Кочарян і Володимир Путін

Роберт Кочарян і Володимир Путін

"Вести.ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 11 вересня, в місті Гюмрі у Вірменії виявили тіло 23-річного російського військовослужбовця 102-ї бази з порізами.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Вірменія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы а кто не друг..Путина????Не...поставлю вопрос иначе...Кто ваш друг?)))))))))))))))))))))))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
На украине какое то нездоровое преклонение перед Путиным,все с ним связывают.Как там при советах рассказывали-генсек Л.И.Брежнев правил во времена А.Б.Пугачевой.
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