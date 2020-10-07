Старший радник і прессекретар Трампа заразилися коронавірусом

Головний радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер і прессекретар Білого Дому Кейлі Макінені отримали позитивні результати аналізу на COVID-19.

Також коронавірусом заразилися чотири заступники Макінені, повідомив телеканал CNN 7 жовтня.

За інформацією журналістів, за останні дні коронавірус виявлений у багатьох чиновників Білого дому. Зокрема, у ексрадника президента Трампа Келліенн Конуей, трьох сенаторів-республіканців, глави Національного комітету Республіканської партії Ронни Макденіел, менеджера передвиборчої кампанії республіканців Вільяма Стьопіна, а також в особистого помічника Трампа Ніка Луни.

Свого часу Міллер, який вважається одним із найавторитетніших радників Білого дому, підтримав президента в тому, що пандемія коронавірусу не становить серйозної загрози для США.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Трамп, який захворів на коронавірус, 6 жовтня виписався з госпіталю і повернувся в Білий Дім.