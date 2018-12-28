''Старий нікудишній дід'': журналістка розсекретила зміст "записки Басуріна Путіну"

Українська телеведуча і актриса Яніна Соколова "розсекретила" зміст записки, яку нібито написав представник "управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін президенту Росії Володимиру Путіну.
Таємне послання вона зачитала в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою". "Так, у нас є свої люди вдома у Басуріна", — пояснила вона походження листа.
Потім Соколова зачитала його:
Едуард Басурін
EADaily
"Я копаюсь на помойках, как червяк,
С детства жизнь моя наперекосяк.
Канализационный люк — моя дверь,
Но я за Путина, за Путина, поверь!
20 лет назад сгорел наш белый дом,
Лодка "Курск" ушла на дно. Я ни при чем.
И теперь я побираюсь 20 лет...
Кому нужен старый никудышный дед?".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жартома запропонувала Україні подарувати Крим Сполученим Штатам Америки, які зможуть розібратися із окупантами.
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