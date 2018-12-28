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''Старий нікудишній дід'': журналістка розсекретила зміст "записки Басуріна Путіну"

20.3тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча і актриса Яніна Соколова "розсекретила" зміст записки, яку нібито написав представник "управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін президенту Росії Володимиру Путіну.

Таємне послання вона зачитала в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою". "Так, у нас є свої люди вдома у Басуріна", — пояснила вона походження листа.

Потім Соколова зачитала його:

Едуард Басурін

Едуард Басурін

EADaily

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"Я копаюсь на помойках, как червяк,

С детства жизнь моя наперекосяк.

Канализационный люк — моя дверь,

Но я за Путина, за Путина, поверь!

20 лет назад сгорел наш белый дом,

Лодка "Курск" ушла на дно. Я ни при чем.

И теперь я побираюсь 20 лет...

Кому нужен старый никудышный дед?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жартома запропонувала Україні подарувати Крим Сполученим Штатам Америки, які зможуть розібратися із окупантами.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особи
Володимир ПутінЕдуард Басурін
Місце
Росія
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Читайте пригожинские шестёрки" Почему Путина называют Михаил Иванович".
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Приходько Егор
Приходько Егор
ну продавайте Крым. раз вернуть не можете то продайте. а еще все остальные области кроме Киевской. це не здохла украина пока не продали ее.
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2
Makc Махов
Makc Махов
Приходько Егор, а чооо кацапье у себя везде всё засрало? Фюрер Хуйлопутин за порядком не следит? 💩🇷🇺🐖💥💥😁😁😆😀 😀😆😁💥🐖🐖🇷🇺💩
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Приходько Егор,как вы продали Дальний Восток и Сибирь Китаю?Скоро одна Московия от рассеи останется.
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Уровень украинской журналистики.
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Makc Махов
Makc Махов
Гаврохин Кузьма, куды им до кацапского рейха! Журналист рейха, умеет выгонять гостей студии с кулаками. А больше никто, так не умеет! 😀😆😁😁💥🐖🐖🇷🇺💩
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