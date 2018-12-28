''Старий нікудишній дід'': журналістка розсекретила зміст "записки Басуріна Путіну"

Українська телеведуча і актриса Яніна Соколова "розсекретила" зміст записки, яку нібито написав представник "управління народної міліції "ДНР" Едуард Басурін президенту Росії Володимиру Путіну.

Таємне послання вона зачитала в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою". "Так, у нас є свої люди вдома у Басуріна", — пояснила вона походження листа.

Потім Соколова зачитала його:

Едуард Басурін EADaily

"Я копаюсь на помойках, как червяк,

С детства жизнь моя наперекосяк.

Канализационный люк — моя дверь,

Но я за Путина, за Путина, поверь!

20 лет назад сгорел наш белый дом,

Лодка "Курск" ушла на дно. Я ни при чем.

И теперь я побираюсь 20 лет...

Кому нужен старый никудышный дед?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова жартома запропонувала Україні подарувати Крим Сполученим Штатам Америки, які зможуть розібратися із окупантами.