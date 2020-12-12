Старенька, що чхає, авторства Бенксі "знесла" будинки у Брістолі

У Брістолі (Великобританія) з'явився новий шедевр вуличного художника Бенксі (Banksy) – старенька, що чхає. Глядачі негайно пов'язали його створення з коронавірусною тематикою.

Фото малюнка оприлюднено на сторінці графітиста в Instagram, сам він назвав свою роботу "Апчхи". Жителі міста вже вкрили роботу плівкою, щоб графіті краще збереглося, пише The Guardian (щоб подивитися відео та фото, доскрольте новину до кінця).

Художник зобразив жінку похилого віку на стіні житлового будинку в хусточці на початку однієї з найкрутіших вулиць міста. На малюнку видно, що вона чхнула так сильно, що в неї з рук випали тростина та сумка, а з рота вилетіла вставна щелепа. Водночас цим створюється враження, що від чхання бабусі на вулиці "попадали" будинки.

У липні 2020 року Бенксі вже малював графіті, присвячене пандемії коронавірусу, – у підземці лондонського метро. Він зобразив у вагонах щурів за допомогою трафарету. Один із них чхав, поширюючи коронавірус, інші – використовували захисні маски як парашути. Співробітники метрополітену вже видалили графіті.

Бенксі (Banksy) – псевдонім анонімного британського художника стріт-арту, політичного активіста, який працює з 1990-х років.

Його справжнє ім'я та походження невідомі, а картини завжди викликають широкий резонанс у суспільстві.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що колишній агент, водій і фотограф Бенксі Стів Лазарідес показав ексклюзивні фото шефа.

Він знімав найзагадковішого художника сучасності за роботою. Близько 500 знімків увійшли в книгу про Бенксі, проте обличчя графітиста на них не видно.