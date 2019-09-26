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27 вересня • оновлено в 19:12
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Стамбул сколихнув потужний землетрус

5.2т Читати матеріал російською

У четвер, 26 вересня, в столиці Туреччини Стамбулі було зафіксовано потужний землетрус. Сила поштовхів становила 5,7.

Як передає Reuters, перелякані люди почали масово виходити на вулиці з будівель. Крім того, були терміново евакуйовані деякі офіси та школи.

За інформацією "РИА Новости" президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вісім осіб отримали легкі поранення, а деяким будівлям завдано збитків.

Обсерваторія Канділлі й Дослідницький інститут землетрусів повідомили, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 70 км на захід від Стамбула в Мармуровому морі, на південь від міста Селіврі. Епіцентр поштовхів залягав на глибині 12,6 кілометра.

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Епіцентр землетрусу

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Албанії трапився найсильніший за останні 30 років землетрус, у результаті якого понад 100 осіб були травмовані.

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Місце
Туреччина Стамбул
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