Стамбул сколихнув потужний землетрус

У четвер, 26 вересня, в столиці Туреччини Стамбулі було зафіксовано потужний землетрус. Сила поштовхів становила 5,7.

Як передає Reuters, перелякані люди почали масово виходити на вулиці з будівель. Крім того, були терміново евакуйовані деякі офіси та школи.

За інформацією "РИА Новости" президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вісім осіб отримали легкі поранення, а деяким будівлям завдано збитків.

Обсерваторія Канділлі й Дослідницький інститут землетрусів повідомили, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 70 км на захід від Стамбула в Мармуровому морі, на південь від міста Селіврі. Епіцентр поштовхів залягав на глибині 12,6 кілометра.

Епіцентр землетрусу AFAD

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 вересня в Албанії трапився найсильніший за останні 30 років землетрус, у результаті якого понад 100 осіб були травмовані.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram