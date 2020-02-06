Стало відомо, як у США відмовляли Трампа не блокувати допомогу Україні

Рішення президента США Дональда Трампа, після скандальної телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським, заблокувати військову допомогу для Києва стало шоком для американських чиновників.

Оскільки на той час вони працювали над прискоренням постачання нової партії протитанкових ракет Javelin для української армії і вже підтвердили, що Україна заслуговувала отримати їхню зброю. Про це з посиланням на електронні листи та інші внутрішні документи пише CNN.

"Рішення сколихнуло американський уряд на багато тижнів. Чиновники були надзвичайно стурбовані затримкою за наказом Відділу з питань управління та бюджету. Вони говорили, що допомога для України була "під серйозним ризиком" і ставили під сумнів законність такого кроку", – йдеться у повідомленні.

Пентагон відмовляв Трампа не блокувати постачання Javelin Україні

Зазначається, що в електронному листі до міністра оборони США Марка Еспера один із його головних підлеглих висловлював занепокоєння щодо поглядів Трампа, який говорив, що США повинні "припинити надавати допомогу у сфері безпеки" Україні.

"Чиновники американського Міноборони сподівалися, що Еспер зможе переконати президента відмовитися від таких планів. Свої аргументи на користь збереження допомоги для України вони висловили на брифінгу, їх згодом передали й Трампу – під час зустрічі в Білому домі у серпні", – пише CNN.

За даними видання, всі документи не позначені як секретні. Серед них є електронний лист за 15 липня від чиновниці Міноборони США Лаури Купер, яка давала свідчення в Палаті представників щодо імпічменту. Її лист було адресовано директору Управління військової співпраці Пентагону Чарльзу Хуперу.

"Купер просила про допомогу у прискоренні передачі ракет Javelin Україні, щоб виконати загальні очікування Дональда Трампа і Володимира Зеленського про постачання на наступний місяць. Лист вказує на те, що умови були в нормі. А з огляду на міцні відносини США і України військові хотіли прискорити процес передачі зброї", – стверджують розслідувачі.

Однак вже через три дні після того план різко змінився – відділ із питань управління та бюджету Палати представників США оголосив, що призупиняє виконання розпорядження Конгресу про виділення 115 мільйонів доларів іноземної військової допомоги.

Також наголошується, що там навіть говорили про можливе блокування всіх фондів для допомоги у сфері безпеки. Однак крім української програми жодну іншу ніхто не заморозив.

"Того ж дня Держдепартаменту і Пентагону повідомили про рішення Трампа заморозити майже 400 мільйонів доларів допомоги для України", – підсумовує CNN.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

Як стало відомо, Трамп особисто наказав відібрати у України військову допомогу.

Білий дім у бюджеті на 2021 рік збереже розмір військової допомоги Україні, який надавався нашій країні раніше.

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