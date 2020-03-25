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25 березня • оновлено в 17:37
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Стало відомо, від кого принц Чарльз міг заразитися коронавірусом

1.6т
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Принц Уельський Чарльз міг заразитися коронавірусом від князя Монако Альбера II, з яким він напередодні зустрічався.

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10 березня принц Чарльз і Альбер II брали участь у спільному благодійному заході, який відбувся в Лондоні. Через кілька днів Альбер II пройшов тест на COVID-19, який виявився позитивним. Тому, є ймовірність, що саме він заразив британського принца.

Князь Монако Альбер II

Князь Монако Альбер II

Michel Ravassard

Через два дні після зустрічі з князем Монако, Чарльз зустрічався з королевою Єлизаветою II. Правда, зустріч тривала недовго, а королева дотримувалася заходів безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз принц разом з дружиною, герцогинею Корнуольською знаходиться на самоізоляції в маєтку у Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але воно було негативним.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
принц Чарльз
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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