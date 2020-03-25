Стало відомо, від кого принц Чарльз міг заразитися коронавірусом

Принц Уельський Чарльз міг заразитися коронавірусом від князя Монако Альбера II, з яким він напередодні зустрічався.

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10 березня принц Чарльз і Альбер II брали участь у спільному благодійному заході, який відбувся в Лондоні. Через кілька днів Альбер II пройшов тест на COVID-19, який виявився позитивним. Тому, є ймовірність, що саме він заразив британського принца.

Князь Монако Альбер II Michel Ravassard

Через два дні після зустрічі з князем Монако, Чарльз зустрічався з королевою Єлизаветою II. Правда, зустріч тривала недовго, а королева дотримувалася заходів безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз принц разом з дружиною, герцогинею Корнуольською знаходиться на самоізоляції в маєтку у Шотландії. 72-річна дружина принца Чарльза також пройшла тестування на вірус, але воно було негативним.

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