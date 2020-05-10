Стало відомо, в якій країні придумали карантин

Вперше карантин придумали в середньовічній Європі, щоб захиститися від пандемії чуми.

Кораблі, які прибували до Венеції, мали стояти на якорі 40 днів (quaranta giorni). Через деякий час така практика отримала назву "карантин". Спочатку він був дуже дискримінаційним, проте з часом заходи вдосконалили, пише "ВВС Україна".

Дубровник зробив карантин менш дискримінаційним Ivan Vuković Vuka/bbc.com

У 1374 році в Венеції було видано указ, який зобов'язував судна і пасажирів залишатися на сусідньому острові Сан-Лаццаро до тих пір, поки спеціальна рада з охорони здоров'я не дозволяла їм в'їхати до міста.

Як зазначає доктор Анте Мілошевич, співавторка дослідження "Лазарети Дубровника. Початок карантинів в Європі", така практика приводила до дискримінації суден і мандрівників, а також до зловживань з боку чиновників.

Пізніше, в 1377 році, місто Рагуза (нинішній Дубровник), яке розташоване на протилежному боці Адріатичного моря, ухвалило інший закон.

Дубровник зробив карантин менш дискримінаційним Ivan Vuković Vuka/bbc.com

Якщо у Венеції зупиняли всі кораблі без розбору, то в Рагузі в ізоляцію відправляли тільки тих, хто прибув із заражених регіонів. Та й сам карантин тривав менше – 30 днів, провести цей час можна було в сусідньому місті Кавтат або на острові Мркан.

Він виявився більш справедливим і успішним, згодом цю практику перейняв весь світ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин був введений в багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу COVID-19. Щоправда багато країн вже почали його послаблювати. В Україні обмеження почнуть знімати 11 травня.