Стало відомо, що Путін подарував на весілля главі МЗС Австрії

Президент Росії Володимир Путін подарував на весілля міністру закордонних справ Австрії Карін Кнайсль з фінансистом Вольфгангом Майлінгером картину і традиційні предмети російського побуту.

"Путін подарував картину з сільськими мотивами, тому що саме з цих місць чоловік пані Кнайсль... Крім того Путін подарував старовинну масловитискачку і тульський самовар", - сказав прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Путіна і Майлінгера об'єднує любов до дзюдо, оскільки вони обидва займалися цією боротьбою.

Пєсков зазначив, що президент РФ виголосив тост німецькою мовою, чим неодноразово зривав оплески.

"Він виступив з тостом, де висловив вдячність і своє задоволення в зв'язку з тим, що йому знову випала нагода відвідати гостинну Австрію... Він побажав довгих спільних років молодятам, щастя в родині. Путін виступав німецькою мовою, багато жартував, що було гідно відзначено гостями, які неодноразово його переривали оплесками", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весілля відбулося 18 серпня в провінції Штирія. Стало відомо, що Кнайсль особисто запросила Путіна на церемонію під час його візиту до Відня в червні.