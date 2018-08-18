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ПолітикаЕкономіка

Стало відомо, що Путін подарував на весілля главі МЗС Австрії

2.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін подарував на весілля міністру закордонних справ Австрії Карін Кнайсль з фінансистом Вольфгангом Майлінгером картину і традиційні предмети російського побуту.

"Путін подарував картину з сільськими мотивами, тому що саме з цих місць чоловік пані Кнайсль... Крім того Путін подарував старовинну масловитискачку і тульський самовар", - сказав прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Путіна і Майлінгера об'єднує любов до дзюдо, оскільки вони обидва займалися цією боротьбою.

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Пєсков зазначив, що президент РФ виголосив тост німецькою мовою, чим неодноразово зривав оплески.

"Він виступив з тостом, де висловив вдячність і своє задоволення в зв'язку з тим, що йому знову випала нагода відвідати гостинну Австрію... Він побажав довгих спільних років молодятам, щастя в родині. Путін виступав німецькою мовою, багато жартував, що було гідно відзначено гостями, які неодноразово його переривали оплесками", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весілля відбулося 18 серпня в провінції Штирія. Стало відомо, що Кнайсль особисто запросила Путіна на церемонію під час його візиту до Відня в червні.

Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Об'єкт
весілля
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Юморист еще тот.Опять про бабушку с дедушкой и про Боинг М ЭЙЧ 17,который тяжелее воздуха.А вот австриякам нужно было вилки и солонки пересчитать.Хоть и фюрер кацапии,но рожа стремная.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
гулям Тамерлана, Парашенки на фуршете не было, так шо вилки с ложками на месте)))
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