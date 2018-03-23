Стало відомо про зрушення у стані здоров'я дочки Скрипаля

Дочка колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, яку отруїли разом з ним в Солсбері, ненадовго приходила до тями.

Як пише The Times, 33-річна Юлія, імовірно, прокинулася незабаром після того, як її доставили в лікарню 4 березня.

Новини Євросоюз підтримав Британію у справі Скрипаля та відкликає посла з Росії

Однак після цього вона знову впала в кому. Її 66-річний батько весь цей час залишався без свідомості.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Скрипаля.

При цьому Москва вважає терористичним актом проти росіян напад на Скрипаля.