Стало відомо про стан Берлусконі, у якого знайшли COVID-19

Берлусконі лікується від коронавірусу в лікарні Сан-Раффаеле.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, якого після візиту на Сардинію госпіталізовували із COVID-19, перебуває в стабільному стані.

Політик продовжує проходити лікування в міланській університетській медустанові Сан-Раффаеле. Про це повідомив його особистий лікар Альберто Зангрілло, передає видання AreaNapoli.

"Респіраторна і клінічна картина підтверджує регулярний та очікуваний перебіг хвороби", – коротко сказав медик.

За його словами, легкий перебіг коронавірусу в лідера партії "Уперед, Італія" "вселяє обережний, але виправданий оптимізм" щодо поліпшення стану його здоров'я.

Водночас наголошується, що після підтвердження діагнозу COVID-19 і двобічної пневмонії у 83-річного Берлусконі спостерігалася невелика температура. Політик міг би лікуватися на самоізоляції вдома, проте особистий лікар наполіг на госпіталізації задля запобіжного заходу. Зокрема, з огляду на його вік і попередні проблеми зі здоров'ям – у 2016 році Берлусконі переніс серйозну операцію на серці, а також у нього був рак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі захворів на коронавірус. Після візиту на Сардинію він здав тест на COVID-19, який дав позитивний результат,

4 серпня Берлусконі було госпіталізовано з коронавірусом у лікарню San Raffaele в Мілані.

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