Стало відомо, куди везли селітру, яка вибухнула в Бейруті. Документ

Аміачну селітру вагою 2 750 тонн, яка вибухнула в порту ліванської столиці Бейруті, перевозили з Грузії до Мозамбіку для компанії з виробництва промислових вибухових речовин.

Про це повідомила "Медіазона". Капітан затриманого в 2013 році ліванськими властями судна Rhosus Борис Прокошев надав журналістам копію коносамента на вантаж.

У документі, підписаному в грузинському Батумі 23 вересня 2013 року тодішнім капітаном Rhosus В'ячеславом Абакумова, в якості постачальника зазначено акціонерне товариство "Руставі Азот", в якості одержувача – міжнародний банк Мозамбіку. При цьому в розділі "Повідомити про прибуття" разом з адресою зазначено підприємство Fabrica de Explosivos – це поширена практика для вказівки сторони, яка займається митним оформленням і далі розпоряджається вантажем.

Ця компанія вказує на своєму сайті, що займається виробництвом і застосуванням комерційних вибухових речовин – в тому числі ігданіту, що складається з гранульованої аміачної селітри і вуглеводневої горючої речовини. Крім Мозамбіку компанія працює в Замбії, Демократичній республіці Конго і Малаві.

Коносамент на вантаж аміачної селітри (Медіазона)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, аміачную селітру, через яку імовірно стався масштабний вибух в Бейруті (Ліван), могли вивантажити з кинутого судна Rhosus, який належить росіянину Ігорю Гречушкін.