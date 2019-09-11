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12 вересня • оновлено в 00:05
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Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Путіним

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Зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках переговорів "нормандського формату" може відбутися вже до кінця вересня.

Таку заяву зробив у середу, 11 вересня, посол Франції та Україні Етьєн де Понсен, передає Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що сьогодні відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента республіки Макрона з канцлером Німеччини Меркель і одночасно президентами Зеленським і Путіним у надії провести цю зустріч ще до кінця поточного місяця. Президент республіки приділяє цьому питанню дуже велику особисту увагу, тому ми сподіваємося, що ця запланована зустріч може реалізуватися", – сказав дипломат.

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Укрінформ

Посол не розповів, які теми будуть обговорювати лідери, посилаючись на те, що на його посаді йому буде "трохи недоречно вдаватися в деталі переговорів, які зараз проходять дуже інтенсивно".

"Тим не менш, всім більш-менш відомі ті пункти, які розглядаються, як, можливо, попередні умови, це реалізація Мінських домовленостей, які фігурують у центрі цих переговорів", – додав він.

Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Путіним

Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Путіним

rus.delfi.ee

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися через кілька тижнів.

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Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Володимир Зеленський Ангела Меркель
Місце
Франція
Тег
нормандський формат
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Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
зеленский норм бабки русские отрабатывает
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филипп филипыч
филипп филипыч
давно пора. диалог лучше вражды
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Mega Death
Mega Death
Такие встречи за месяцы готовятся , а тут две недели осталось. Брехня. За это время Зе должен через жёпу вывернуться, чтоб Путин с ним захотел встречаться. А эти Макрон и Меркель ему по барабану))
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