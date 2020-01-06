Стало відомо, хто підбурював Трампа вбити Сулеймані

Держсекретар США Майк Помпео кілька місяців умовляв президента країни Дональда Трампа ліквідувати генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.

Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела, написало видання "РИА Новости". Сам же Трамп довгий час не наважувався на таку операцію.

Проти цього виступили й військові, адже це вимагало б все більше ресурсів на Близькому Сході. Але ситуація змінилася після 27 грудня, коли в результаті обстрілу на військовій базі поблизу міста Кіркук (Ірак) загинув цивільний підрядник з США.

Убитий генерал Касем Сулеймані і президент США Дональд Трамп

Вже 29 грудня Помпео, міністр оборони США Марк Еспер і глава об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі зустрілися з Трампом. Тоді президент США і погодився на ліквідацію Сулеймані.

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Рішення президента стало несподіванкою для багатьох високопоставлених політиків через побоювання Пентагону щодо загострення відносин в регіоні, а ще небажання Трампа використовувати військову силу проти Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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