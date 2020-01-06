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6 січня • оновлено в 17:49
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Стало відомо, хто підбурював Трампа вбити Сулеймані

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Держсекретар США Майк Помпео кілька місяців умовляв президента країни Дональда Трампа ліквідувати генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.

Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела, написало видання "РИА Новости". Сам же Трамп довгий час не наважувався на таку операцію.

Проти цього виступили й військові, адже це вимагало б все більше ресурсів на Близькому Сході. Але ситуація змінилася після 27 грудня, коли в результаті обстрілу на військовій базі поблизу міста Кіркук (Ірак) загинув цивільний підрядник з США.

Убитий генерал Касем Сулеймані і президент США Дональд Трамп

Убитий генерал Касем Сулеймані і президент США Дональд Трамп

Вже 29 грудня Помпео, міністр оборони США Марк Еспер і глава об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі зустрілися з Трампом. Тоді президент США і погодився на ліквідацію Сулеймані.

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Рішення президента стало несподіванкою для багатьох високопоставлених політиків через побоювання Пентагону щодо загострення відносин в регіоні, а ще небажання Трампа використовувати військову силу проти Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Майк Помпео Дональд Трамп Касем Сулеймані
Місце
США
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Ukraine The
Ukraine The
А Помпей открыто лоббирует интересы Израиля. Настоящие заказчики находятся там. И Иран это знает.
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Коли він наважится на ліквідацію Пуйла?
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Пигин Макс, кожному своє і в свій час.Твій уже близько.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ukr Stanislav, А сам то чего дрищешь? Оторви задницу от дивана и давай на Москву. Долболоб))))))
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