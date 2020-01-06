Стало відомо, хто підбурював Трампа вбити Сулеймані

Держсекретар США Майк Помпео кілька місяців умовляв президента країни Дональда Трампа ліквідувати генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.
Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела, написало видання "РИА Новости". Сам же Трамп довгий час не наважувався на таку операцію.
Проти цього виступили й військові, адже це вимагало б все більше ресурсів на Близькому Сході. Але ситуація змінилася після 27 грудня, коли в результаті обстрілу на військовій базі поблизу міста Кіркук (Ірак) загинув цивільний підрядник з США.
Убитий генерал Касем Сулеймані і президент США Дональд Трамп
Вже 29 грудня Помпео, міністр оборони США Марк Еспер і глава об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі зустрілися з Трампом. Тоді президент США і погодився на ліквідацію Сулеймані.
Рішення президента стало несподіванкою для багатьох високопоставлених політиків через побоювання Пентагону щодо загострення відносин в регіоні, а ще небажання Трампа використовувати військову силу проти Ірану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
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