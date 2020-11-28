Сталін створив жахливий геноцид, але українці вистояли, – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що геноцид радянського тоталітарного режиму Йосипа Сталіна не зміг зломити дух українського народу.

Про це йдеться у його зверненні, текст якого опублікований на сайті глави уряду 28 листопада – в День пам'яті жертв голодоморів.

"З 1932 по 1933 тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод – геноцид, покликаний зломити дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені під час цієї жорстокої кампанії", – заявив Джастін Трюдо, додавши, що українці вистояли перед лицем такої жорстокості.

Він зазначив, що український народ твердо тримався за свою мову і культуру, незважаючи на всі спроби придушувати їх. А факт Голодомору заперечували в світі десятиліттями.

"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми маємо прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини ставляться під загрозу. У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращого країни для всіх нас", – заявив прем'єр.

Він також запевнив, що Канада продовжить непохитно підтримувати Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 28 листопада, пройшов День пам'яті жертв голодоморів і репресій – Україна вшанувала пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті.