Стали відомі лідери в Європі за темпами поширення коронавірусу

Франція виявилася лідером за захворюваністью на коронавірус серед інших європейських країн. Водночас за смертністю на першому місці Італія, а Україна входить в десятку країн за обома показниками.

Згідно з даними сайту worldometers.info, станом на 11 листопада у Франції за добу зафіксовано 35 879 нових випадків зараження.

Всього в країні вже захворіло 1 865 538 осіб і 42 535 померли.

Десятка європейських країн за зростанням захворюваності (Україна на 8 місці)

Франція – 35 879 нових випадків за добу

Італія – 32 961

Польща – 25 221

Велика Британія – 22 950

Росія – 19 851

Іспанія – 19 096

Німеччина – 11 362

Україна – 10 611

Румунія – 9 799

Швейцарія – 8 270

Рейтинг країн Європи по захворюваності. worldometers.info

Смертність від коронавірусу найвища в Італії – там за добу зареєстровано 623 нових випадки. Всього в країні заразилися 1 028 424 людей і 42 953 пацієнтів померли.

Десятка європейських країн за смертністю (Україна на 10 місці)

Італія – 623 летальних випадки за добу

Велика Британія – 595

Росія – 432

Польща – 430

Іспанія – 349

Бельгія – 345

Франція – 328

Румунія – 203

Чехія – 194

Україна – 191

Рейтинг європейських країн за смертністю. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник зростатиме з наближенням зими.