Стали відомі лідери в Європі за темпами поширення коронавірусу
Франція виявилася лідером за захворюваністью на коронавірус серед інших європейських країн. Водночас за смертністю на першому місці Італія, а Україна входить в десятку країн за обома показниками.
Згідно з даними сайту worldometers.info, станом на 11 листопада у Франції за добу зафіксовано 35 879 нових випадків зараження.
Всього в країні вже захворіло 1 865 538 осіб і 42 535 померли.
Десятка європейських країн за зростанням захворюваності (Україна на 8 місці)
Франція – 35 879 нових випадків за добу
Італія – 32 961
Польща – 25 221
Велика Британія – 22 950
Росія – 19 851
Іспанія – 19 096
Німеччина – 11 362
Україна – 10 611
Румунія – 9 799
Швейцарія – 8 270
Смертність від коронавірусу найвища в Італії – там за добу зареєстровано 623 нових випадки. Всього в країні заразилися 1 028 424 людей і 42 953 пацієнтів померли.
Десятка європейських країн за смертністю (Україна на 10 місці)
Італія – 623 летальних випадки за добу
Велика Британія – 595
Росія – 432
Польща – 430
Іспанія – 349
Бельгія – 345
Франція – 328
Румунія – 203
Чехія – 194
Україна – 191
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник зростатиме з наближенням зими.