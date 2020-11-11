Стали відомі лідери в Європі за темпами поширення коронавірусу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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  • За зростанням захворюваності лідирує Франція

  • Італія на першому місці за смертністю

  • Водночас Україна в десятці європейських країн за обома показниками

В Європі зростають темпи поширення коронавируса

Франція виявилася лідером за захворюваністью на коронавірус серед інших європейських країн. Водночас за смертністю на першому місці Італія, а Україна входить в десятку країн за обома показниками.

Згідно з даними сайту worldometers.info, станом на 11 листопада у Франції за добу зафіксовано 35 879 нових випадків зараження.

Всього в країні вже захворіло 1 865 538 осіб і 42 535 померли.

Десятка європейських країн за зростанням захворюваності (Україна на 8 місці)

  • Франція – 35 879 нових випадків за добу

  • Італія – 32 961

  • Польща – 25 221

  • Велика Британія – 22 950

  • Росія – 19 851

  • Іспанія – 19 096

  • Німеччина – 11 362

  • Україна – 10 611

  • Румунія – 9 799

  • Швейцарія – 8 270

Рейтинг країн Європи по захворюваності.

Смертність від коронавірусу найвища в Італії там за добу зареєстровано 623 нових випадки. Всього в країні заразилися 1 028 424 людей і 42 953 пацієнтів померли.

Десятка європейських країн за смертністю (Україна на 10 місці)

  • Італія – 623 летальних випадки за добу

  • Велика Британія – 595

  • Росія – 432

  • Польща – 430

  • Іспанія – 349

  • Бельгія – 345

  • Франція – 328

  • Румунія – 203

  • Чехія – 194

  • Україна – 191

Рейтинг європейських країн за смертністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Європі перевищила 300 тисяч, і цей показник зростатиме з наближенням зими.

Коронавірус