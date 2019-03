"Стали головним ворогом": Росія пригрозила США війною через рішення щодо Ізраїля

Дипломатичні відомства Росії і Сирії різко відреагували на рішення президента США Дональда Трампа офіційно визнати Голанські висоти за Ізраїлем.

Позицією РФ поділилася в ефірі однієї з радіостанцій офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Інтерфакс".

"На жаль, це може привести – мені страшно, що багато наших заяв і коментарів стають пророчими, але так воно і є – це може привести до нового витка напруженості в регіоні Близького Сходу. Такі речі саме тому, що виходять за межі правового простору, оскільки вони ігнорують усі міжнародні напрацювання, резолюції Радбезу, рішення Радбезу, вони, на жаль, можуть тільки погіршити ситуацію", – заявила Захарова.

За словами заступника голови МЗС Росії Михайла Богданова, позиція Вашингтона щодо Голан сумна. "Американці підривають навіть самі перспективи врегулювання між арабами й Ізраїлем", – прокоментував він.

У МЗС Сирії рішення Трампа назвали агресією проти суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

"ООН після рішення Трампа щодо Голан втратила довіру і свій статус, а США стали головним ворогом для арабських країн", – йдеться в офіційній заяві сирійських дипломатів.

Відреагували на крок США також і в МЗС Туреччини.

"США знову проігнорували міжнародне право. Однак це їхнє рішення ніколи не узаконить ізраїльську анексію. Це, навпаки, підірве зусилля з мирного врегулювання на Близькому Сході і посилить напруженість у регіоні", – написав у Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

The US has once again ignored international law. However, this decision will never legitimize Israeli occupation. On the contrary, it will further increase tensions in the region by preventing peace efforts in the Middle East.