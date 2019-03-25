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"Стали головним ворогом": Росія пригрозила США війною через рішення щодо Ізраїля

4.4тЧитати матеріал російською

Дипломатичні відомства Росії і Сирії різко відреагували на рішення президента США Дональда Трампа офіційно визнати Голанські висоти за Ізраїлем.

Позицією РФ поділилася в ефірі однієї з радіостанцій офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Інтерфакс".

"На жаль, це може привести – мені страшно, що багато наших заяв і коментарів стають пророчими, але так воно і є – це може привести до нового витка напруженості в регіоні Близького Сходу. Такі речі саме тому, що виходять за межі правового простору, оскільки вони ігнорують усі міжнародні напрацювання, резолюції Радбезу, рішення Радбезу, вони, на жаль, можуть тільки погіршити ситуацію", – заявила Захарова.

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Нетаньяху і Трамп

Нетаньяху і Трамп

За словами заступника голови МЗС Росії Михайла Богданова, позиція Вашингтона щодо Голан сумна. "Американці підривають навіть самі перспективи врегулювання між арабами й Ізраїлем", прокоментував він.

У МЗС Сирії рішення Трампа назвали агресією проти суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

"ООН після рішення Трампа щодо Голан втратила довіру і свій статус, а США стали головним ворогом для арабських країн", йдеться в офіційній заяві сирійських дипломатів.

"Стали головним ворогом": Росія пригрозила США війною через рішення щодо Ізраїля

Відреагували на крок США також і в МЗС Туреччини.

"США знову проігнорували міжнародне право. Однак це їхнє рішення ніколи не узаконить ізраїльську анексію. Це, навпаки, підірве зусилля з мирного врегулювання на Близькому Сході і посилить напруженість у регіоні", написав у Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

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Особи
Дональд ТрампМарія Захарова
Місце
США
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Помойка в своём репертуаре, где тут слова Россия грозит США войной? А журнашлюхи?
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Ohremenko Andrey, нет ты неправильно понял, потому что у тебя мозг салом заплыл как и твоё ебло.
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0
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Хохлосранов Алексей, я правильно понял, что ВАШ Трамп опять грязно надругался над срашнявыми скрепами руцкай памойки? когда об этом завоет журнашлюха сукабеева? а салавьиный памет пайдет в штыкавую на амеров шоб "апракинуть" их где то возле своей виллы близ озера Комо?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а шо кацапье опять будет давить пармезан? или путлер намерен решительно ебануть по воронежу?
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5
1
Колобов Макс
Колобов Макс
Кому интересно мнение каких-то чумазых жителей болот?
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3
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Колобов Макс, эти " чумазые жители болот " сами открыли ящик Пандоры, потому пусть заткнутся.
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