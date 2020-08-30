США звинуватили Росію в провокаціях із бойовими літаками в Чорному морі. Відео інциденту

Командування ВПС США в Європі та Африці звинуватило льотчиків російських винищувачів у непрофесійних і небезпечних діях під час перехоплення американського бомбардувальника над Чорним морем.

Зокрема, 28 серпня Су-27 ВКС РФ пролетів прямо перед носом стратегічного американського B-52, повідомляє DVIDS. Такий маневр називають "лобовим ударом", у Пентагоні опублікували відео цього інциденту в небі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як йдеться заяві командувача Джеффрі Харрігана, російські льотчики перетинали курс літака США на відстані приблизно 30 метрів, водночас обмежуючи йому можливості для маневрування.

"Подібні дії збільшують ймовірність зіткнень у повітрі, є непотрібними і несумісними з хорошою льотною майстерністю і міжнародними правилами польотів", – підкреслив військовий.

Истребитель Су-27 ВКС РФ совершил перехват бомбардировщика ВПС США над Черным морем

За його словами, B-52 виконував звичайний плановий проліт у міжнародному повітряному просторі, тоді як Су-27 Росії своїми діями "ставили під загрозу безпеку польоту задіяних там повітряних суден".

"Ми очікуємо, що вони працюватимуть в рамках міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки й запобігання нещасним випадкам", – висловив переконання Харріган.

Водночас російська сторона заявила, що Б-52 ВПС США наближався до кордону РФ, тому на його перехоплення піднімалися винищувачі Су-27, які "ідентифікували ціль із безпечної відстані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські військові звинуватили Росію в перекидання винищувачів до Лівії, щоб підтримати російських найманців, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара проти міжнародно визнаного лівійського уряду.