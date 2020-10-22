США звинуватили Росію у втручання в вибори

Росія та Іран намагалися втрутитися в проведення виборів у США навмисно дезінформуючи американських виборців.

Про це заявив глава Національної розвідки Штатів Джон Реткліфф, повідомляє Bloomberg. Він додав, що країни могли використовувати інформацію про виборців, щоб "посіяти хаос і підірвати довіру".

"Ми підтвердили, що Іран і окремо від нього Росія отримали деяку інформацію про реєстрацію виборців", – зазначив він.

Глава Нацрозвідки звернувся до американців із закликом "не допустити, щоб ці зусилля принесли бажаний ефект". Реткліфф зазначив, що Іран використовував отримані дані з метою "залякування виборців, розпалювання громадських заворушень і нанесення шкоди президенту Дональду Трампу". При цьому Тегеран був замішаний в розповсюдженні фейкових відео про голосування в Штатах.

"Це відео і будь-які твердження про нібито фальшиві бюлетені не відповідають дійсності", – підкреслив він.

Реткліфф додав, що Росія також "отримала деяку інформацію про виборців, як і в 2016 році".

"Ми готові до можливості дій з боку цих (країн – Ред.), ворожих демократії", – акцентував глава Нацрозвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США, опублікованому Комітетом Сенату з розвідки, зазначено, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав зламати мережі Демократичної партії.