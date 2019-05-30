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США звинуватили Росію у таємних ядерних випробуваннях: що відомо

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Розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброї малої потужності всупереч міжнародним домовленостям.

Зокрема, з подібними заявами виступив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", – підкреслив генерал.

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Ядерна зброя у Росії

Ядерна зброя у Росії

Газета.ру

Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

У той же час постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

"Ми з кінця 80-х років у добровільному, односторонньому порядку встановили мораторій на проведення ядерних випробувань. Ми його дотримуємося", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запанікували через розміщення ядерного озброєння США в Європі. У Москві впевнені, що це є підготовкою до його застосування.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Страна.ua»....
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
" США считают..." "...вероятно..." просто убийственные аргументы
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
агентства США обосрались и не помылись )))
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