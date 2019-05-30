США звинуватили Росію у таємних ядерних випробуваннях: що відомо

Розвідувальні агентства США звинуватили Росію у випробуванні ядерної зброї малої потужності всупереч міжнародним домовленостям.

Зокрема, з подібними заявами виступив директор військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, передає "Радіо Свобода".

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", – підкреслив генерал.

Ядерна зброя у Росії Газета.ру

Роберт Ешлі зазначив, що РФ "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

У той же час постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив ТАСС, що РФ дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

"Ми з кінця 80-х років у добровільному, односторонньому порядку встановили мораторій на проведення ядерних випробувань. Ми його дотримуємося", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії запанікували через розміщення ядерного озброєння США в Європі. У Москві впевнені, що це є підготовкою до його застосування.

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