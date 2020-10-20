США звинуватили російський "Аерофлот" в контрабанді техніки Apple на 50 млн доларів

У США звинуватили банду з десяти чоловік в контрабанді техніки компанії Apple за допомогою кур'єрів. Деякі з них є співробітниками російської авіакомпанії "Аерофлот".

Контрабандою з США до Росії перевезли Apple iPhone, iPad і Apple Watches на суму понад 50 млн доларів. Про це повідомила пресслужба прокуратури східного округу штату Нью-Йорк.

Відзначається, що багато пристроїв були краденими. Більшість підозрюваних вже заарештовані і їм будуть пред'явлені звинувачення, ще двоє – ховаються від правосуддя.

"Отримавши інструкції від жителя Росії, члени екіпажу авіакомпанії "Аерофлот" і інші особи вирушили до Сполучених Штатів, щоб забрати електронні пристрої. Підсудні разом з іншими особами в Сполучених Штатах отримали пристрої, багато з яких були вкрадені, для відправки в Росію без необхідних дозволів на експорт", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Крім того, під час обшуку багажу членів екіпажу "Аерофлоту" і інших контрабандистів була виявлено техніка "на мільйони доларів". Під час арешту у обвинувачених знайшли понад 600 тисяч долларів готівкою і велику кількість електроніки.

Через розслідування Державний департамент США відкликав близько 113 віз співробітників "Аерофлоту" за їх участь в контрабанді.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Сумщині прикордонники і СБУ розкрили дві контрабандних схеми на 3 млн гривень з незаконним переміщенням товарів через українсько-російський кордон.